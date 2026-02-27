Anamarija Lampič bo streljanje izboljševala s pomočjo posebnega simulatorja

Slovenska biatlonka Anamarija Lampič bo svoje strelske sposobnosti skušala izpopolnjevati s pomočjo posebnega simulatorja. S podjetjem Guardiaris je sklenila dogovor za razvoj trenažnega sistema Samt, ki bo koristil celotni slovenski biatlonski reprezentanci, je danes dejal direktor podjetja Guardiaris Primož Peterca.

Peterca je dodal, da bo sodelovanje z vrhunsko biatlonko omogočilo dodatno nadgradnjo strelskih sposobnosti, ki so v biatlonu ključne za vrhunske rezultate. »V Guardiarisu razvijamo visokotehnološke rešitve, z Lampičevo pa sponzorsko sodelujemo že več let. Zato je bilo logično, da naredimo korak naprej v našem sodelovanju. Rezultat tega je razvoj simulatorja, s katerim bomo pomagali slovenski reprezentanci in mladim biatloncem, da bodo lahko napredovali v svojih veščinah in na naslednji olimpijadi zmagali,« pravi.

Slovenski biatlonci so v preteklih letih imeli veliko težav prav s streljanjem, ki jim je višje rezultate odneslo tudi na minulih olimpijskih igrah v Anterselvi.

Anamarija Lampič je poudarila, da gre za pomemben korak v njenem razvoju. »To je zame odlična priložnost za nadgradnjo veščin, saj lahko na simulatorju treniram kadarkoli in kjerkoli. To je pomembno predvsem takrat, ko so zunaj vremenske razmere neugodne za trening. Poleg tega pa gre za tehnološko dovršen simulator, ki mi takoj ponuditi tudi povratno informacijo, kaj moram še izboljšati. Gre za veliko dodano vrednost, ki mi bo zagotovo pomagala pri nadaljnji športni poti« je dejala.

S tem se je strinjal tudi tehnični direktor Guardiarisa Staš Hvala, ki je poudaril, da njihov sistem omogoča natančno analizo strelske tehnike in prilagajanje treninga posamezniku. To športnikom pomaga hitreje odpraviti napake in izboljšati zanesljivost nastopov. »Gre za odličen primer sodelovanja vrhunskega športa in sodobne tehnologije, ki odpira nove možnosti za razvoj biatlona v Sloveniji,« je dejal.