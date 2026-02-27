  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Anamarija Lampič bo streljanje izboljševala s pomočjo posebnega simulatorja

Slovenska tekmovalka je preizkusila nov trenažni sistem, s katerim bo lažje vadila streljanje. Nova pridobitev je zelo pomembna za celoten slovenski biatlon.
Anamarija Lampič na OI v Anterselvi ni streljala dobro. Letošnja strelska statistika je slabša od lanske. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Galerija
Anamarija Lampič na OI v Anterselvi ni streljala dobro. Letošnja strelska statistika je slabša od lanske. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
M. Ru.
27. 2. 2026 | 15:14
2:36
A+A-

Slovenska biatlonka Anamarija Lampič bo svoje strelske sposobnosti skušala izpopolnjevati s pomočjo posebnega simulatorja. S podjetjem Guardiaris je sklenila dogovor za razvoj trenažnega sistema Samt, ki bo koristil celotni slovenski biatlonski reprezentanci, je danes dejal direktor podjetja Guardiaris Primož Peterca.

image_alt
Slovenska biatlonska zgodba v tekmovalni krizi

Peterca je dodal, da bo sodelovanje z vrhunsko biatlonko omogočilo dodatno nadgradnjo strelskih sposobnosti, ki so v biatlonu ključne za vrhunske rezultate. »V Guardiarisu razvijamo visokotehnološke rešitve, z Lampičevo pa sponzorsko sodelujemo že več let. Zato je bilo logično, da naredimo korak naprej v našem sodelovanju. Rezultat tega je razvoj simulatorja, s katerim bomo pomagali slovenski reprezentanci in mladim biatloncem, da bodo lahko napredovali v svojih veščinah in na naslednji olimpijadi zmagali,« pravi.

Slovenski biatlonci so v preteklih letih imeli veliko težav prav s streljanjem, ki jim je višje rezultate odneslo tudi na minulih olimpijskih igrah v Anterselvi.

Anamarija Lampič je poudarila, da gre za pomemben korak v njenem razvoju. »To je zame odlična priložnost za nadgradnjo veščin, saj lahko na simulatorju treniram kadarkoli in kjerkoli. To je pomembno predvsem takrat, ko so zunaj vremenske razmere neugodne za trening. Poleg tega pa gre za tehnološko dovršen simulator, ki mi takoj ponuditi tudi povratno informacijo, kaj moram še izboljšati. Gre za veliko dodano vrednost, ki mi bo zagotovo pomagala pri nadaljnji športni poti« je dejala.

S tem se je strinjal tudi tehnični direktor Guardiarisa Staš Hvala, ki je poudaril, da njihov sistem omogoča natančno analizo strelske tehnike in prilagajanje treninga posamezniku. To športnikom pomaga hitreje odpraviti napake in izboljšati zanesljivost nastopov. »Gre za odličen primer sodelovanja vrhunskega športa in sodobne tehnologije, ki odpira nove možnosti za razvoj biatlona v Sloveniji,« je dejal.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Ob koncu ZOI 2026

Slovenski preplet veselja in žalosti

Za našimi športniki so glede števila kolajn tretje najuspešnejše zimske igre doslej, tokrat povsem po zaslugi skakalnega tabora.
Siniša Uroševič 22. 2. 2026 | 16:04
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Anterselva

Jakov Fak zadnjič na olimpijskih igrah z mešanimi občutki

Zadnji moški olimpijski prvak v biatlonu je postal Johannes Dale-Skjevdal. Norvežani so bili tokrat boljši od Francozov. Jakov Fak natančen, a ne dovolj hiter.
20. 2. 2026 | 15:42
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Podkast Moč politike

Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Nizka raven volilne kampanje

Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Novice  |  Svet
My Voice, My Choice

Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Sobotna priloga

Milan Kučan: Res živimo v pogubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

Nekdanji predsednik države v intervjuju o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
Delo 27. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Ženske

Trendi, ki jih ne smete zamuditi

Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
1. 9. 2020 | 12:58
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več

Več iz teme

Anamarija LampičbiatlonSlovenijaJakov Faksvetovni pokalLena RepincAnterselvaPolona Klemenčič

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Gospodarstvo  |  Novice
Danfoss Trata

Na čelu Danfoss Trate odslej Marjana Krajnc

Dosedanja generalna direktorica Saška Rihtaršič se po več kot dveh desetletjih v podjetju podaja na novo profesionalno pot.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 2. 2026 | 16:34
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Telekomunikacijski izpad

Izpad mobilnega omrežja v Sloveniji

Okoli 16. ure je v Sloveniji izpadlo mobilno omrežje. Klici niso možni, ni niti dostopa do interneta.
27. 2. 2026 | 16:28
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

Če želite razumeti Beograd, se ustavite v Skadarliji

Ljudje se spoznavajo, ko igra glasba, zapojejo, nazdravijo – in niso več tujci. Neznanci se povežejo v pesmi. V tem čustvu je ključ Skadarlije in njene večne boemske duše.
27. 2. 2026 | 16:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Afera Epstein

Bill Clinton v masažni kadi in na nočnem kopanju

42. predsednik Združenih držav Amerike je razvil prijateljski odnos s finančnikom v 90. letih in nadaljeval z njim tudi po prelomu tisočletja.
27. 2. 2026 | 16:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Stolp Severnica

Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

Če želite razumeti Beograd, se ustavite v Skadarliji

Ljudje se spoznavajo, ko igra glasba, zapojejo, nazdravijo – in niso več tujci. Neznanci se povežejo v pesmi. V tem čustvu je ključ Skadarlije in njene večne boemske duše.
27. 2. 2026 | 16:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Afera Epstein

Bill Clinton v masažni kadi in na nočnem kopanju

42. predsednik Združenih držav Amerike je razvil prijateljski odnos s finančnikom v 90. letih in nadaljeval z njim tudi po prelomu tisočletja.
27. 2. 2026 | 16:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Stolp Severnica

Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo