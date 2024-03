Anamarija Lampič deseta z izvrstnim tekom

Švicarka Lena Häcki-Gross je zmagala na ženski biatlonski tekmi s skupinskim štartom v Oslu na Norveškem, kjer je dosegla drugo zmago v karieri. Dobro se je odrezala tudi Anamarija Lampič, ki je z izvrstnim tekom osvojila deseto mesto.

Trenutno najboljša slovenska biatlonka je dosegla svojo četrto uvrstitev v najboljšo deseterico v karieri. Kaj bi bilo možno, je vnovič dokazala z zelo dobrim tekom, še vedno pa se ni dovolj spoprijateljila s puško, da bi bila enakovredna najboljšim.

Visoka uvrstitev je šla po zlu na drugem strelskem postanku, kjer je 28-letna reprezentantka kazenskemu krogu iz prvega streljanja dodala še tri. Sledila sta še dva zgrešena strela, šele na četrtem streljanju je slovenska olimpijka podrla vseh pet tarč. V smučino se je podala kot 19., v zadnjem krogu pa pridobila kar devet mest.

»Tekma je bila izjemno zanimiva. Na nastrelitvi je bilo malo vetra, kasneje pa je na tekmi začelo močno deževati, posamezni sunki vetra so bili zelo močni. Prav to se je zgodilo tudi meni na drugem streljanju leže. Tam nisem bila dovolj pozorna, nisem naredila korekcije in naredila napake. A nadaljevanje je bilo zelo dobro. Tudi zadnje streljanje stoje, kjer sem zadela prvo ničlo, je bilo odlično, nato sem šla le še v lov na punce in res sem zelo zadovoljna,« je po tekmi povedala Lampičeva.

Izidi, Oslo, ženske, skupinski start 12,5 km: 1. Lena Häcki-Gross (Švi) 35:46,3 (2), 2. Julia Simon (Fra) + 16,8 (4), 3. Lou Jeanmonnot (Fra) 22,3 (3), 4. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 23,3 (3), 5. Lisa Vittozzi (Ita) 24,7 (3), 6. Juni Arnekliev (Nor) 41,8 (4), 7. Sophie Chauveau (Fra) 50,0 (4), 8. Tereza Vobornikova (Čep) 57,9 (1), 9. Elvira Öberg (Šve) 59,3 (5), 10. Anamarija Lampič (Slo) 1:00,3 (6). Svetovni pokal, skupno (16/21): 1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 859 točk, 2. Lisa Vittozzi (Ita) 766, 3. Julia Simon (Fra) 762, 4. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 755, 5. Elvira Öberg (Šve) 709, 6. Lou Jeanmonnot (Fra) 678 ... 18. Anamarija Lampič (Slo) 289, 59. Polona Klemenčič (Slo) 42, 83. Lena Repinc (Slo) 7.

Drugo prehitela za 40 sekund

»Še ena odlična tekma Anamarije in 70-odstotno streljanje. V smučini pa ni bila le najhitrejša, temveč je to tekma z največjo razliko. Drugouvrščeno je v teku prehitela za 40 sekund. Bilo pa je nekaj težav na drugem streljanju, kjer je veter izjemno močno menjal smer z leve na desno in naboji so šli mimo tarče. A na koncu odlično 10. mesto,« pa je po tekmi povedal slovenski trener Ricco Gross.

Tudi o zmagovalnem odru je odločalo streljanje. Snaha slovenskega trenerja Lena Häcki-Gross je bila na zadnjem postanku edina, ki se ji niso zatresle roke. Trdno na drugem mestu ji je sledila Francozinja Julia Simon z enim kazenskim krogom, za tretje mesto pa so se spopadle Francozinja Lou Jeanmonnot ter Norvežanki Ingrid Landmark Tandrevold in Juni Arnekliev. Največ moči je imela Francozinja.

Čeprav je ostala brez zmagovalnega odra, je s četrtim mestom lahko zelo zadovoljna tudi vodilna v skupnem seštevku Tandrevoldova, ki je prehitela vse tekmice v neposrednem boju za kristalni globus. Njena prednost pred novo drugouvrščeno Italijanko Liso Vittozzi znaša 93 točk, Julia Simon zaostaja še štiri točke več.

Sturla Holm Lægreid je v Oslu potrdil domačo premoč. FOTO: Terje Bendiksby/AFP

Spet norveško slavje

Norveški biatlonec Sturla Holm Lægreid pa je zmagal na 15-kilometrski preizkušnji s skupinskim štartom bialoncev. Drugo mesto je zasedel Nemec Benedikt Doll, tretje pa Šved Jesper Nelin. Slovenskih predstavnikov ni bilo na štartu.

V boju za zmago je odločilo zadnje streljanje, na katerega sta skupaj prišla Norvežan Tarjei Bø in Doll. Toda oba sta preveč grešila, Bø trikrat, Doll pa dvakrat, kar je izkoristil petkov zmagovalec individualne preizkušnje Lægreid.

Z ničlo je v zadnji krog krenil kot prvi in za sabo zadržal vse tekmece ter slavil deseto zmago v svetovnem pokalu, skupaj pa 13. z velikimi tekmovanji vred. Ciljno črto je prečkal 6,4 sekunde pred Dollom, Nelin pa je zaostal 9,9 sekunde.

Vodilni v skupnem seštevku je ostal Norvežan Johannes Thingnes Bø, ki je na tokratni tekmi stik izgubil že po prvem streljanju s tremi strelskimi napakami. Na koncu je bil 14., doslej pa je na 16 tekmah zbral 878 točk. Drugi je njegov brat Tarjei Bø z 819 točkami. Prvih šest mest zasedajo Norvežani, Lægreid je z zmago napredoval na četrto mesto.

Od Slovencev je najboljši Jakov Fak, ki je z 200 osvojenimi točkami na 27. mestu.