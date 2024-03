Anamarija Lampič do ene od svojih najboljših uvrstitev v biatlonu

Najboljše biatlonke so opravile s šprintom za svetovni pokal v Canmoru, na katerem se je dobro odrezala Anamarija Lampič. Slovenska zvezdnica je prikazala enega od najboljših strelskih nastopov (zgrešila je le dve tarči) in pritekla do devetega mesta.

»Z današnjo tekmo sem res zelo zadovoljna. Zame je bil to skoraj popoln nastop. Tudi proga tukaj mi zelo ustreza, čeprav mi nekako ni všeč, a sem s časom zadovoljna. Tudi strelsko sem zadovoljna in res komaj čakam zadnji dve tekmi. Veselim se, da bom lahko tekmovala,« je po tekmi razmišljala 28-letna športnica iz Valburge pri Smledniku.

Lampičeva, ki je na kanadskem prizorišču tako leže kot stoje pustila eno tarčo nepobeljeno, je imela v cilju 38,4 sekunde zaostanka za prvouvrščeno Liso Vittozzi. Vrhunska italijanska biatlonka se je veselila sedme zmage v svetovnem pokalu, s katero si je zagotovila mali kristalni globus za skupno prvo mesto v posebnem seštevku šprinta.

Italijanka Lisa Vittozzi se je veselila sedme zmage med elito. FOTO: David W Cerny/Reuters

»Pred štartom sem si rekla, da nimam česa izgubiti. Želela sem si le uživati in pri tem dati vse od sebe,« je skrivnost svojega uspeha razkrila 29-letna Italijanka, ki je bila na strelišču brezhibna. V cilju je imela 5,5 sekunde naskoka pred drugouvrščeno Francozinjo Lou Jeanmonnot (0), tretje mesto pa je z zaostankom 8,6 sekunde osvojila Švicarka Lena Häcki-Gross (0).

Mladi Slovenki Kaja Zorč (+ 2:57,6/2) in Lena Repinc (+ 2:58,4/2) sta druga za drugo pristali na 65. oziroma 66. mestu, Polona Klemenčič (+ 3:30,7/5) pa je zasedla 80. mesto.

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (16/21): 1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 988, 2. Lisa Vittozzi (Ita) 981, 3. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 915, 4. Julia Simon (Fra) 908, 5. Lou Jeanmonnot (Fra) 903, 6. Lena Häcki-Gross (Nem) 791 ... 17. Anamarija Lampič (Slo) 354, 62. Polona Klemenčič (Slo) 44, 85. Lena Repinc (Slo) 7.

Jutri bo v Canmoru na sporedu moški šprint.