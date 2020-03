Anamarija Lampič ostala brez tekmice

Stockholm – Švedinja Stina Nilsson je danes potrdila, da zapušča karavano smučarskega teka. Seli se v biatlonske vode. Olimpijska prvakinja iz Pjongčanga v šprintu je letos v svetovnem pokalu nazadnje tekmovala v švicarski Lenzerheide na začetku tekaške turneje Tour de Ski, ko je po prvi etapi končala nastope zaradi poškodbe.



Pozneje se v svetovni pokal ni več vrnila, danes pa je sporočila, da bo zamenjala panogo in se posvetila biatlonu. To je sicer načrtovala šele po sezoni 2021/22, a je odločitev po koncu letošnje sezone spremenila. »Prvotna zamisel je bila, da bi v tem olimpijskem ciklu še tekmovala v smučarskem teku, po poškodbi, tehtnem premisleku in vadbi na strelišču pa sem se odločila, da ne bom več čakala,« je 26-letnica sporočila v izjavi za javnost.

Zadnjič na odru v Planici

Nilssonova je v svetovnem pokalu nastopila 108-krat. Dosegla je 41 uvrstitev med najboljše tri, od tega 23 zmag. Zadnjič je na stopničkah stala v Planici, kjer je konec decembra lani osvojila drugo mesto v obeh šprintih, posamičnem in ekipnem.

Na olimpijskih igrah je v Sočiju leta 2014 osvojila bronasto kolajno v ekipnem sprintu, štiri leta kasneje pa je v Pjongčangu osvojila še štiri kolajne. Zlata je bila v šprintu, srebrna v obeh štafetah, klasični in šprinterski, na 30-kilometrski preizkušnji pa je bila bronasta.



Na svetovnih prvenstvih je od leta 2015 do 2019 osvojila dve zlati in pet srebrnih kolajn.