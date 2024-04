Anamarija Lampič: Športnikov nihče ničesar ni vprašal

Pred dnevi je bilo jasno, da nemški strokovnjak Ricco Gross ne bo več vodil biatlonske reprezentance. V Sloveniji prekinja svoje delo na polovici načrtovane štiriletne pogodbe oz. poti do naslednjih zimskih olimpijskih iger. V vodstvu namreč niso bili zadovoljni z izidi zadnje sezone, katere vrh je bilo svetovno prvenstvo na Češkem. Tam je slovenski biatlon vnovič ostal brez kolajne.

Vseeno pa je bil pri nekaterih tekmovalcih viden skok navzgor, še zlasti pri zdaj naši vodilni biatlonki Anamariji Lampič. V svoji drugi biatlonski sezoni se je nekdanja svetovna podprvakinja v smučarskem teku prebila na 17. mesto v skupni razvrstitvi in tako tudi med redne udeleženke prestižnih tekem s skupinskim štartom. Ko pa so se pri vodstvu panoge odločili za odstavitev omenjenega trenerja, je bila 28-letnica na počitnicah na Tajskem.

Anamarija Lampic jje udarni up slovenske ženske biatlonske vrste za naslednje zimske OI: FOTO: Isaac Hale/AFP

»Ne razumem, kaj, kdaj in zakaj se je to zgodilo, lahko samo povem, da nas športnikov nihče ni vprašal, kaj si mislimo o tej odločitvi … Najin cilj je bil, da skupaj doseževa nastop na olimpijskih igrah. Hvala za vse, kar si me naučil, te že pogrešam,« je na družbenem omrežju čustveni zapis namenila dosedanjemu trenerju.

Ricco Gross je s slovensko reprezentanco delal dve sezoni. FOTO: Matej Družnik/Delo

Slednji je sicer ob odstavitvi v bavarskem časniku Traunsteiner Tagblatt dejal, da mora zapustiti Slovenijo zaradi pomanjkanja denarja pri biatlonskem delu SZS, ob tem pa je Tomas Globočnik, vodja reprezentance, poudaril: »Te besede le delno držijo. Panoga je denarno stabilna, res pa je, da glede na vložek v trenerjevo pogodbo nismo dobili ustreznega učinka oz. želenih rezultatov.«