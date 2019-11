FOTO:Anamarija Lampič v boj za prestižni klub 10

Ljubljana

Anamarija Lampič.je vnovič udarni adut slovenske reprezentance. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Miha Šimenc se bo poskušal čim pogosteje uvrščati med dobitnike točk za svetovni pokal. FOTO: Matej Družnik/Delo



Nagradna sezona Katje Višnar

Norvežanka Therese Johaug bo na razdalji težko premagljiva. FOTO: Reuters

- Počitnic je konec! Tako so pred dnevi zakričali smučarski skakalci in pred njimi še alpski smučarji, zdaj je napočil čas tudi za premiero v tekaški smučini. Uvodna preizkušnja sezone bo šprint, torej paradna za slovenski tek, že tradicionalno sezono odpirajo v Ruki na Finskem. Blizu Božičkove hiše bo tekaška srenja, in med njo kajpak tudi naš tabor, upala na prva darila.Sezona bo dolga in pisana, na tekmovalnem koledarju so nekatera nova prizorišča, prvič po januarju 2018 bo med tekmovališči svetovnega pokala tudi Planica, kjer bo tudi svetovno prvenstvo 2023. Toda pred nestrpno pričakovano domačo predstavo slovenski tabor najprej čaka ta finski teden, nato se bo namesto na naslednjo norveško postajo (Lillehammer) odpravil na trening v Livigno (Italija) in od tod na tradicionalno decembrsko tekmo v Davos. Nato bo tako že sledil planiški konec tedna s petkovim uradnim treningom ter šprinterskima tekmama, posamično (21.12.) in ekipno (22.12.).Finska premiera prinaša šprint v klasični tehniki, še vedno najljubši za naši dve vodilni reprezentantki in srebrni s februarskega svetovnega prvenstva –Na jutrišnjem štartu (kvalifikacije ob 10. uri; finalni del ob 12.30) bosta edini Slovenki, v moški konkurenci bosta tekmovalaSicer v preteklosti Ruka še zdaleč ni bila med tistimi prizorišči, kjer je slovenski tabor nizal uspehe, pravzaprav je lanskima uvrstitvama Višnarjeve na 12. mesto in Lampičeve na 15. pripadla prav spodobna ocena, višja kot v bližnji preteklosti. Zdaj so cilji slednje višji, rada bi se kar največkrat med zimo uvrščala med najboljšo deseterico, za začetek že na Finskem. »Morda si bo res kdo mislil, da ne maram Ruke, toda tu je doma Božiček, jaz pa imam rada prav vse, kar je povezano z božičnimi prazniki: od okrašene smrečice do daril pod njimi in druženja,« je že pred odhodom na evropski sever poudarila vodilna slovenska tekačica na smučeh, ki si seveda želi konkurenčno podobo že na premieri, nato pa zlasti na omenjeni domači postaji v Planici ter v nadaljevanju zime na novoletni turneji ter tudi tekmi v Oberstdorfu, kjer bo eno leto pozneje svetovno prvenstvo.Takrat Katje Višnar najbrž ne bo več v tekmovalni smučini. Poslovila bi se od vrhunskega športa že zdaj, toda po kolajni na svetovnem prvenstvu se je nagradila, kot je sama dejala, še z eno sezono za svetovni pokal. »Ampak po tej bom pa res smuči postavila v kot,« je dejala tekmovalka, ki se večkrat v preteklosti ni mogli izogniti prehladu ali virozi in prav to jo je mučilo tudi v zadnjih dneh priprav za tekmovalni uvod na Finskem. »Toda zdaj nismo več zaskrbljeni glede njenega štarta,« je optimist glavni trener slovenske reprezentance, ki pa je obenem vesel tudi pripravljenosti Anamarije Lampič. Ta je namreč po zadnjih ocenah na višji ravni kot ob začetku prejšnje sezone. Gorenjka je bila sicer pogosto na treningu italijanske reprezentance z osebnim trenerjemin je še naprej navdušena nad njegovim pristopom in programom dela.Cilji obeh Slovencev v moški konkurenci so na premieri nižji kot pri srebrnih tekmovalkah zadnjega SP, redno uvrščanje vsaj enega med dobitnike točk je Brodar podčrtal kot udarno poslanstvo prihajajočih tednov. V katerih gre vnovič pričakovati prevlado norveške reprezentance (na razdalji bo predvsemtežko premagljiva), ob njej tudi švedske izbrane vrste, posamezniki v boju za vrh pa kot vedno znova prihajajo iz Rusije, Italije, Švice, Finske in ZDA.