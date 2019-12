Anamarija Lampič v Švici zablestela z zmago

Slovenska smučarska tekačicaje zablestela na tekmi za svetovni pokal v Švici. Opravila je z vso konkurenco v šprintu v prosti tehniki na 1,5 km in si pritekla drugo zmago v karieri. Tekmovalka iz Valburge pri Smledniku je na drugi preizkušnji novoletne turneje premagala Norvežanko, zmagovalko 20 tekem za svetovni pokal, za tri stotinke sekunde, tretja pa je bila Rusinja(+0,47).Rezultati so dostopni tukaj "Počutim se močno! Šlo je zelo hitro in zares sem vesela. V četrtfinalu sva bili z Maiken Falla zelo blizu, a nisem tekla na vso moč do konca, rekla pa sem si, da jo bom danes še premagala in to mi je uspelo," se je smejalo Lampičevi v prvi izjavi za mednarodni prenos po koncu preizkušnje.Več sledi ...