Anamarija se koronavirusa še ne boji

V tej sezoni je prikazala kopico odličnih nastopov, le nazadnje v Skandinaviji ji ni šlo po željah. FOTO: Roman Šipić/Delo



Razkužilo vedno pri roki

17



točk loči Anamarijo Lampič do Švedinje LInn Svahn, vodilne v šprinterski razvrstitvi

Gorenjka vedno poskusi ohraniti sproščenost in dobro voljo. FOTO: Tomi Lombar/Delo

- Odkar se je od tekmovalnih aren poslovila, slovenski smučarski tek ni bil tako vidno v središču pozornosti kot prav v tej zimi, v kateri se za vrh šprinterske razvrstitve v svetovnem pokalu bori. Do zadnjih dveh tednov ji je kazalo sijajno, nakar se je prvič v tej sezoni soočila z izčrpanostjo in izgubila vodstvo, toda pred novimi izzivi na Norveškem ter nato na finalu sezone v Severni Ameriki še naprej ohranja možnosti za vrh.»Drži, nisem zdržala hudega ritma in na koncu tudi zahtevnosti prog, zlasti tiste s strmim vzponom v Åreju, ki dejansko ni bila po mojem okusu. Pa sem sprva mislila, da bo šlo lažje, toda regeneracija je bila tokrat daljša kot v preteklosti,« se je ob včerajšnjem srečanju z novinarji naša vodilna smučarska tekačica ozrla k novi skandinavski turneji, ki jo je podobno kot druge pri slovenski reprezentanci in tudi nekaterih tujih ekipah presenetila po zelo slabi organizaciji.»Čehi, Italijani, Avstrijci, Slovaki, mi smo nenehno imeli občutek, da nas podcenjujejo pri namestitvah. V Åreju, denimo, smo bivali tudi 25 ali 30 km daleč od prizorišča, nordijske zasedbe ter še nekatere najbogatejše pa so bile v neposredni bližini tekme. Cenovni razred je bil za vse enak, približno 120 evrov na sobo. Ko pa smo bili v Östersundu, torej prav tako v tem delu Švedske, kjer se nahaja tudi Åre, so nas namestili v hotel, v katerem je bila na tisti petkov večer največja zabava v mestu. Pod našimi sobami je bil bar z glasno glasbo, do tretje ure zjutraj je bilo nenehno živahno tudi pred hotelom, lahko si predstavljate, kako neprespani smo šli naslednje jutro na štart. Tam sem celo po takšni noči tekla bolje od pričakovanj. Vseeno pa mi ves čas turneje nekatere reči niso šle v račun, v Skandinaviji je bilo vse skupaj v preteklosti na višji ravni,« je pojasnila.Toda 24-letna svetlolaska se ne želi več ukvarjati z organizacijskimi spodrsljaji na Švedskem in Norveškem. Ob vrnitvi iz Skandinavije se je razveselila domače kuhinje, privoščila si je tudi sladkanje s krofi, zdaj razmišlja predvsem o kar najboljši regeneraciji, dobremu prihajajočemu treningu v Italiji ter nato kar najbolj konkurenčnem boju za mali kristalni globus. Trenutno ima Švedinjapred Slovenko 17 točk prednosti – 449:432.»Škoda je, da doma ni ustreznih razmer za vadbo, zato sva se s trenerjem odločila za kratke priprave v umirjenem okolju Dobbiaca pred odhodom na naslednjo šprintersko postajo v Drammen na Norveško,« je povedala Lampičeva, ki je imela seveda tudi sama pomisleke ob zadnji nevarnosti koronavirusa v naši zahodni soseščini, domovini osebnega trenerja: »Seveda sva se s Stefanom v zadnjih dneh precej pogovarjala tudi o tem, dejal mi pa je, da sam ne občuti nikakršne nevarnosti, da je morda tudi v italijanskih medijih preveč preplaha. Najbrž zdaj ni biti prijetno v Lombardiji, kjer naj bi ta virus najbolj udaril, toda v Dobbiacu je vendarle vse najlepšem redu. Res pa pogosteje kot v preteklosti uporabljam razkužilo za roke.«Do konca sezone so pred našo reprezentantko še štirje šprinti, ob omenjenem v Drammnu na Norveškem še dva v Quebecu (Kan) in sklepni v Minneapolisu (ZDA).