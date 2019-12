Anamarija zmagala in že praznovala novo leto

Anamarija Lampič je do včerajšnjega dne edino zmago za svetovni pokal dosegla na predolimpijski tekmi v Pjongčangu. FOTO: Matej Družnik/Delo



Končno brez prerivanja

Z nasmehom se zdaj seli iz Švice v Italijo. FOTO: Mavric Pivk/Delo

6

zmag ima Slovenija na tekmah novoletne turneje: pet Petre Majdič in zdaj eno Anamarije Lampič

Zadnji teden v letu 2019 bo ostal naši vodilni smučarski tekačiciv prav posebnem spominu. Že pred dnevi je v Planici s svojim prvim finalnim nastopom v sezoni napovedala lepo zimo, včeraj je v uvodnem šprintu prestižne novoletne tekaške turneje ugnala vso konkurenco! Lampičeva je tako dosegla svojo drugo zmago med elito svetovnega pokala, prvič je bila najboljša na predolimpijski tekmi, v sezoni 2016/17 v Pjongčangu.Seveda je sleherni uspeh hvale vreden, toda ta včerajšnji podvig odmeva drugače od tistega pred nekaj manj kot tremi leti. Zdaj gre namreč za uvod v večdnevno prestižno predstavo, povrh v zimi, ko ni velikega tekmovanja – torej niti olimpijskih iger niti svetovnega prvenstva. Obenem je takrat tekma v oddaljeni Aziji minila brez pretiranega odmeva na stari celini, tudi konkurenca ni bila tako pisana kot na prvi tekmi prestižne turneje. Je pa Anamarija takrat nedvomno potrdila svoj talent, ko je tekmice še niso tako dobro poznale kot zdaj. In ne nazadnje gre še posebej podčrtati spoznanje o včerajšnjem podvigu v prosti tehniki oz. z drsalnim korakom, ki ji je v preteklosti povzročal precej več težav kot tisti klasični.»Zdaj je res lepo, da imam eno zmago v klasiki in eno z drsalnim korakom,« je bila, razumljivo, nadvse zadovoljna ob razpletu prvega šprinta na turneji, pravzaprav pa tudi kar s celim uvodnim koncem tedna, saj je dan prej prav spodobno nastopila na zahtevni tekmi s skupinskim štartom na 10 km in zasedla 17. mesto. »Pa res ni bilo lahko. Tudi zaradi zoprnih bolečin v hrbtu, s katerimi sem se ubadala že pred dnevi v domači Planici, nato se je ob pomoči fizioterapevtkein serviserke, ki dobro obvlada tudi fizioterapijo in masažo, stanje umirilo. Toda ob neustrezni postelji me je v Švici spet začelo motiti, nakar sta mi obe vnovič pomagali,« ju je pohvalila, ob tem pa izrekla tudi kopico lepih besed za slovenski servis: »Res sem imela v slehernem od teh nastopov na poti za zmago imenitne smuči!«A seveda ji tudi te ne bi pomagale, če ne bi bila očitno za to sezono vrhunsko pripravljena. Zanimivo pa, da v hladnem jutru na nadmorski višini 1500 m ni imela tistih sanjskih občutkov za tekmo. »Res ne, zlagala bi se, če bi vam dejala – to je bilo tisto moje jutro! Drži pa, da je bilo iz nastopa v nastop bolje, po opravljenih nalogah v četrtfinalu in polfinalu pa je bil očitno ta finale iz mojega zornega kota na najvišji ravni. Taktično si nisem privoščila napak. In če sem v Davosu ter nazadnje v Planici spet spoznavala to kruto prerivanje na tekmi proste tehnike, je bilo zdaj drugače,« se je 24-letna reprezentantka iz Valburge pri Smledniku spomnila imenitnega teka v sklepni ravnini, ko je za 1. mesto ugnala, že dvajsetkratno zmagovalko tekem najvišje ravni, in vodilno rusko šprinterko Natalijo Neprjajevo. Lampičeva ima zdaj tudi rdečo majico za največje število točk v seštevku prvih dveh preizkušenj.Točke je za 15. mesto včeraj osvojila med Slovenkami šeprve postaje turneje pa si ne bo v lepi luči ohranil, saj je v soboto končal 15-kilometrsko tekmo s padcem in uničenim parom smuči, tudi v včerajšnjem četrtfinalu je bilo zanj enakovrednega boja predčasno konec po zapletu na progi z Norvežanom. V norveškem taboru je bilo sicer veselo zaradi 1. mestaA vikingi, ki predstavljajo udarno velesilo smučarskega teka, so zmag navajeni. Dejansko je bilo v slovenskem taboru bolj prešerno! In ker je danes na turneji prost dan pred jutrišnjim nadaljevanjem v Dobbiacu (tam bodo slovenske barve branili Miha Šimenc, Anamarija Lampič in), je napočil čas tudi za slavje. »Smo si dejali, da bomo kar zdaj praznovali prihod novega leta, saj smo v ponedeljek prosti,« se je po kosilu smejalo naši športni junakinji dneva. In drugi slovenski smučarski tekačici, po, na najvišji stopničk ene od tekem cenjene novoletne turneje.