Andori in Norveški prvi zlati kolajni

S šprintersko preizkušnjo mladincev in mladink v smučarskem teku se je začelo mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju in svetovno prvenstvo do 23 let v smučarskem teku, ki bo do 11. februarja potekalo v Planici. Zmagala sta Andorka Gina Del Rio in Norvežan Lars Heggen. Od Slovencev je bila na 20. mestu najboljša Tia Janežič.

Največ kompletov odličij bodo v dolini pod Poncami podelili v smučarskem teku, v tem so tokrat podelili že prvih šest kolajn. V konkurenci mladink je bila srebrna Američanka Samantha Smith, ki je zaostala 1,07 sekunde, bron je osvojila Norvežanka Milla Grosberghaugen Andreassen z zaostankom slabih treh sekund.

Med mladinci je na drugem mestu po ciljnem šprintu končal Šved Anton Grahn (+ 0,21), bronasto odličje pa je pripadlo njegovemu rojaku Jonatanu Lindbergu z zaostankom 2,65 sekunde.

Od slovenskih predstavnikov se je skozi kvalifikacije s 26. mestom prebila le Tia Janežič. Ta je v svoji četrtfinalni skupini zasedla četrto mesto in bila na koncu 20. Nika Ljubič je bila v kvalifikacijah 40. (+ 14,81), Lucija Medja (+ 29,22) pa 59.

V konkurenci mladincev je bil najbližje izločilnim bojem Bor Petrovič na 43. mestu in zaostankom 9,22 sekunde za najhitrejšim. Lovrenc Karničar (+ 12,55) je zasedel 61. mesto, Jaka Marinko (+ 15,08) 68., Philip Yazbeck Lavrič Pregelj (+ 15,81) pa 71.