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Zimski športi

Kopitarjevemu soigralcu medved ubil očeta

Dvainšestdesetletni Aleksander Kuzmenko je bil s skupino sedmih ribičev na izletu v južnosibirski regiji Tuva na meji z Mongolijo.
Andrei Kuzmenko žaluje. FOTO: Stephen R. Sylvanie/Reuters 
Galerija
Andrei Kuzmenko žaluje. FOTO: Stephen R. Sylvanie/Reuters 
Š. R., STA
25. 9. 2026 | 10:02
25. 9. 2026 | 10:03
1:53
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Ruski hokejist Andrej Kuzmenko, ki je v zadnjih dveh sezonah pri Los Angeles Kings v NHL igral skupaj z Anžetom Kopitarjem, v novi sezoni pa bo igral za Pittsburgh Penguins, žaluje za očetom. Med ribiškim izletom v Rusiji ga je ubil medved, so informacijo ruske televizijske mreže REN TV potrdili v klubu iz Pittsburgha.

Dvainšestdesetletni Aleksander Kuzmenko je bil s skupino sedmih ribičev na izletu v južnosibirski regiji Tuva na meji z Mongolijo. Kot so sporočile oblasti, je zaradi številnih srečanj z medvedi ribolov tam trenutno prepovedan, kljub temu pa se je sedmerica odločila za izlet na reko Jenisej.

Tam je prišlo do napada medveda, ki je Kuzmenka starejšega, ta je bil v domovini priznan hokejski trener, hudo poškodoval po glavi in obrazu. Zaradi odročnosti regije so ribiči kar štiri ure čakali na zdravniško pomoč, ki pa Kuzmenku ni mogla pomagati in je kasneje v bolnišnici umrl.

Anže Kopitar in Andrej Kuzmenko sta bila nazadnje soigralca v Los Angelesu. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters
Anže Kopitar in Andrej Kuzmenko sta bila nazadnje soigralca v Los Angelesu. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters

»Naše misli in sočutje trenutno veljajo družini Kuzmenko, ki žaluje po izgubi Aleksandra. Želimo, da v tem obdobju spoštujete zasebnost Andreja in vse družine,« so v zvezi z dogodkom zapisali pri Pittsburgh Penguins, hokejist pa je takoj odpotoval domov.

Kuzmenko se je v Pittsburgh preselil poleti, potem ko je zadnji dve sezoni igral za Los Angeles. V ligi NHL je igral tudi za Vancouver Canucks, Calgary Flames in Philadelphia Flyers.

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NHLhokejAnže KopitarPittsburgh PenguinsLos Angeles KingssmrtRusijahokej na leduAndrej KuzmenkoAleksander KuzmenkomedvedTuvaMongolijaJenisejšport zasebno

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