Andreja Slokar na treningu hudo padla

Slovenska alpska smučarka Andreja Slokar je na današnjem treningu v Val Senalesu v Italiji padla in si poškodovala levo koleno, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Tekmovalka iz Ajdovščine, ki bo v soboto dopolnila 25 let, je trenutno na poti v bolnišnico v Meranu, kjer ji bodo opravili magnetno resonanco.

Po pregledu se bo takoj odpravila v Slovenijo na nadaljnje preiskave. O tem, za kakšno poškodbo točno gre, bodo iz slovenskega tabora sporočili takoj, ko bo znanih več podrobnosti, so še sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Že pred tem si je pri padcu na treningu v Saas Feeju 21. septembra desno koleno poškodovala Tina Robnik, ki se bo na sneg lahko vrnila šele v začetku prihodnjega leta. Za söldensko uverturo pa je vprašljiva tudi Meta Hrovat zaradi bolečin v desnem kolenu, ki si ga je poškodovala marca na veleslalomu v Lenzerheideju.

Za nastop v Söldnu so tako za zdaj zanesljivi slovenski udeleženci Ana Bucik in Neja Dvornik pri ženskah in olimpijski podprvak Žan Kranjec ter Štefan Hadalin pri moških.

Andreja Slokar je v prejšnji sezoni navdušila z dvema zmagama, prvencema: na paralelnem veleslalomu 13. novembra lani v Lech/Zürsu ter nato še na finalnem slalomu 19. marca v Meribelu, kjer bo prihodnjega februarja tudi svetovno prvenstvo v alpskem smučanju.

Slalomska specialistka je minulo sezono končala kot osma slalomistka in 23. smučarka skupnega seštevka svetovnega pokala lanske sezone.

Sölden bo naslednji konec tedna (22.) gostil ženski in naslednji dan še moški veleslalom za premierne točke svetovnega pokala v alpskem smučanju 2022/23.