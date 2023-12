Andreja Slokar si je uresničila željo o vrnitvi nekdanjega trenerja

V nadaljevanju preberite:

Po uvodnih tekmah sezone v taboru ženske reprezentance v tehničnih disciplinah niso bili zadovoljni z doseženim, zato so sledile menjave med trenerji. Kakšna bo zdaj vloga Mitje Kunca in kakšna dosedanjega prvega moža Grege Koštomaja? Kako bo s plačili za Boštjana Božiča, povratnika k Andreji Slokar? in kako s prihodnostjo Mete Hrovat?