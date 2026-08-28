Andreja Slokar: Spet na začetku, daleč od belih strmin

Čeprav še niti poletnim počitnicam ni odzvonilo, so misli športnikov v smučarskih panogah že sredi zime. O tem smo se ne nazadnje prepričali pred dnevi med srečanjem s člani slovenske smukaške reprezentance. So pa tudi izjeme. Naša vodilna slalomistka Andreja Slokar si namreč zaradi bolečin med rehabilitacijo po poškodbi kolenskih vezi še ne upa napovedovati svoje vrnitve k tekmovalni karavani in pričakovanj v poolimpijski zimi. Čeprav poskuša ohranjati svojo prepoznavno vedrino, se slabi volji ne more izogniti. Pravzaprav se ji razpoloženje spreminja domala iz dneva v dan, odvisno od omenjene bolečine. Na svoji športni poti si je že dvakrat poškodovala kolenske vezi: prvič tik pred začetkom sezone 2022/23, v drugo pa kmalu po začetku te zadnje olimpijske zime. To je bilo za njo še ...