Slovenska alpska smučarka Andreja Slokar je po vrnitvi na tekme svetovnega pokala že naredila spremembo v tekmovalnem koledarju. Po slalomih v Leviju in Gurglu bo izpustila nastope v ZDA in Kanadi, v tednih do vrnitve na evropska prizorišča pa se bo posvetila treningu moči in kondicije. Za ta del priprav je imela pred sezono zaradi dolgotrajne rehabilitacije po poškodbi manj časa, kot je načrtovala z ekipo.

Na prvih dveh slalomih so jo napake stale boljših uvrstitev, na posameznih odsekih pa je že pokazala, da je lahko hitra. Tekmi sta ji dali tudi odgovor, kako se telo odziva, ko na progi smuča na vso moč. »Vesela sem, da sem v Leviju in Gurglu spet stala na startu. Po tako dolgi rehabilitaciji sta mi oba nastopa dala dober občutek, kje sem in kaj še potrebujem. Ni skrivnost, da še vedno čutim bolečine, ko so obremenitve večje,« je povedala Slokarjeva.

Smučanje je bilo hitro, točke sta odnesli napaki

Z ekipo je za čas premora predvidela dva sklopa kondicijskih priprav. Kot je pojasnila, ji severnoameriški del sezone ponuja priložnost, da nadoknadi del treninga, ki ga je morala pred sezono prilagoditi rehabilitaciji.

»Želim si napadati in smučati, kot znam, včasih je potrebno za to narediti korak nazaj, se še bolje pripraviti, in potem narediti dva koraka naprej,« je dejala. Na tekme se namerava vrniti v drugi polovici decembra, januarja pa jo čaka tudi Zlata lisica. V nadaljevanju zime bo na sporedu še svetovno prvenstvo.

V Leviju in Gurglu je pokazala nekaj kakovostnih zavojev. FOTO: Roni Rekomaa Lehtikuva/Reuters

Odločitev je podprl tudi Aleš Rogelj, vodja panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije. Po njegovih besedah je po skrajšanem pripravljalnem obdobju pomembno predvsem to, da lahko Slokarjeva obvladuje bolečino in na tekmah smuča tako, kot zna. »Videli smo v preteklih dveh vikendih, da smuča hitro. Verjamemo v dobre rezultate v nadaljevanju sezone,« je dejal Rogelj.