Anna Veith se je takrat vprašala: Si to res želim?

Nekdanja vrhunska alpska smučarka Anna Veith (Fenninger), ki je pred dvema letoma rodila prvega otroka (sina Henryja), se je medtem že navadila na materinsko vlogo. »Zelo dobro nam gre in veliko stvari lahko že počnemo skupaj. Na to, da lahko s sinom preživim veliko časa, gledam kot na privilegij,« je poudarila 34-letna Avstrijka, ki se lahko med drugimi uspehi pohvali s tremi posamičnimi kolajnami z olimpijskih iger in petimi s svetovnih prvenstev.

Kot je priznala, ji pred porodom ni bilo povsem jasno, kaj vse jo čaka. »Ko sem še tekmovala, sem imela natančno določen urnik. Zdaj je odločilna prilagodljivost, na koncu pa Henry odloči, kam bomo šli oziroma kako bomo preživeli dan,« je v smehu pristavila Veithova in dodala, da se je hitro vživela v materinsko vlogo. Kadar sin, denimo, pade in joka, trpi z njim.

Na vprašanje, ali je stroga mati, je odvrnila, da jo vedno v prvi vrsti zanima, zakaj je nekaj naredil, česar morda ne bi smel. »Najpomembneje zame je, da se jasno postavi meje, do kam lahko gre,« je razmišljala olimpijska prvakinja v superveleslalomu iz Sočija 2014, ki bo Henryja podpirala po svojih najboljših močeh, za karkoli se bo že odločil. Četudi bo želel iti po njenih stopinjah.

Zdaj prvi trening opravi že pred zajtrkom

Prvo fotografiranje za kopalke je imela pičlih osem mesecev po porodu. FOTO: Instagram A. V.

Anna si po končani športni poti denar služi kot model. »Prvo fotografiranje za kopalke sem imela pičlih osem mesecev po Henryjevem rojstvu. Takrat sem se vprašala: 'Si to res želim?' Med nosečnostjo se je seveda tudi moje telo spremenilo, toda potem sem spet korak za korakom dobi(va)la motivacijo za trening,« je zaupala nekdanja velika tekmica Tine Maze in na opazko, da je v kratkem času spet dobila imenitno postavo, pojasnila, da ji je pri tem pomagala disciplina, ki se je je naučila v športu.

»Pravilna prehrana v povezavi z gibanjem je zame ključ do dobrega počutja. Za razliko od obdobja, ko sem še tekmovala, pa zdaj prvi trening opravim že pred zajtrkom,« je še razkrila Veithova, ki se sama ne vidi kot model, temveč bolj kot ambasadorka določene blagovne znamke.