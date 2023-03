Antonin Hajek potrjen za mrtvega

Iz Češke je prišla žalostna novica. Umrl je nekoč eden najboljših čeških smučarskih skakalcev, češki rekorder (236 m iz Planice) in trener Antonin Hajek, star je bil 36 let. Lani jeseni so se najprej pojavile informacije, da je Hajek pogrešan. Policija je začela iskanje 2. septembra, ko so od družine prejeli obvestilo o njegovem izginotju.

Nihče ni vedel, kam je odšel, ena od sledi je vodila v Malezijo. Antonin Hajek je bil v hudem stresu, imel je težave v osebnem in poklicnem življenju, čeprav je našel službo na češki smučarski zvezi. Po domnevni aferi se je ločil od žene Veronike, ki je bila fizioterapevtka češke reprezentance.

Zdaj pa je Češka smučarska zveza sporočila, da je Hajek mrtev, več podatkov pa ni razkrila.