  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Anže, Domen in Timi v lov na odmevno uvrstitev

Za olimpijske kolajne na srednji napravi v Predazzu se bodo danes potegovali še najboljši smučarski skakalci na svetu.
Anže Lanišek je na uradnem treningu vidno stopnjeval svoje nastope. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Galerija
Anže Lanišek je na uradnem treningu vidno stopnjeval svoje nastope. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Miha Šimnovec
9. 2. 2026 | 18:12
9. 2. 2026 | 18:15
A+A-

Dva dneva po smučarskih skakalkah, med katerimi se je s srebrno kolajno okitila Nika Prevc, se bodo za olimpijska odličja na srednji napravi v Predazzu potegovali tudi najboljši skakalci na svetu. V ožji krog favoritov sodita tudi slovenska asa Domen Prevc in Anže Lanišek, za vidnejšo uvrstitev pa se bo boril tudi naš tretji reprezentant Timi Zajc.

image_alt
Domen Prevc se je pošalil na svoj račun glede pobeglih smuči

Naslov olimpijskega prvaka izpred štirih let v Pekingu brani japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši, srebrno in bronasto odličje pa sta si tedaj priskakala Avstrijec Manuel Fettner in Poljak Dawid Kubacki, ki si to pot tudi zaradi novih zahtevnih mednarodnih kriterijev nista zagotovila nastopov na 25. zimskih OI.

Najvišje uvrščeni slovenski skakalec v Zhangjiakouu 2022 je bil Peter Prevc, ki je kot četrti za pičle pol točke zgrešil bronasto kolajno. Zajc je bil deveti, Lanišek štiri mesta za njim, naš četrti tekmovalec Lovro Kos pa je takrat pristal na 28. mestu.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Domen Prevc se je pošalil na svoj račun glede pobeglih smuči

Drevi moška olimpijska tekma na srednji skakalnici v Predazzu, na kateri bodo odločale malenkosti. Med favoriti tudi slovenska asa Domen Prevc in Anže Lanišek.
Miha Šimnovec 9. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prevcu to ni bilo pogodu, Zajc ne bo delal revolucije

Na zadnjem uradnem treningu pred moško olimpijsko tekmo na srednji skakalnici v Predazzu so izstopali Philipp Raimund, Stephan Embacher in Marius Lindvik.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 22:12
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Portret Nike Prevc

Z odličnimi družinskimi vz(g)orniki do svetovnega vrha

Čeprav olimpijska podprvakinja Nika Prevc prihaja iz ene od najbolj prepoznavnih športnih družin v državi, jo ta dediščina ne teži, temveč očitno bogati.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Po Pekingu je obrnil nov list, upa, da tokrat ne bo zapletov

Anže Lanišek, šampion iz SSK Mengeš. nima lepih spominov na prejšnje zimske OI. Ker se je večkrat opekel, vztraja pri zmagovitem konju.
Miha Šimnovec 6. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Freund: Ali je Peter že kaj zaskrbljen zaradi Domna?

Domen Prevc se že zelo veseli svojih prvih olimpijskih iger, ki se bodo v petek začele v Italiji. V Predazzu si želi doseči nekaj posebnega s sestro Niko.
Miha Šimnovec 3. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Na SZS prejeli odgovor od FIS na pritožbo v »aferi smučka«

Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih pred glavnim vrhuncem sezone potrebuje predvsem mir in stabilno okolje.
Miha Šimnovec 2. 2. 2026 | 12:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Marsičesa se je naučil od svojega brata Petra, nekaj tudi v operi

Domen Prevc je bil tudi v Willingenu, generalki za olimpijske igre v Italiji, razred zase. Obakrat na zmagovalnem odru tudi njegova sestra Nika Prevc.
Miha Šimnovec 1. 2. 2026 | 22:50
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Anketa

Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Niko Prevc

Nika Prevc: Vem, da je kolajna moja, zaslužena in nezamenljiva

Nika Prevc z mešanimi občutki po osvojitvi naslova olimpijske podprvakinje na srednji skakalnici v Predazzu. Vesela, da je led prebit. Dragocena izkušnja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 13:50
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

smučarski skokiAnže LanišekDomen PrevcTimi Zajcolimpijske igrePredazzoMilano Cortina 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

     V živo: Anže, Domen in Timi v lov na odmevno uvrstitev

Za olimpijske kolajne na srednji napravi v Predazzu se bodo danes potegovali še najboljši smučarski skakalci na svetu.
S prizorišča:Miha Šimnovec 9. 2. 2026 | 18:12
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Oman

Švicar na vrhu, Sepp Kuss na bolniški

Padec Adama Yatesa je v 3. etapi dirke po Omanu najbolje unovčil Mauro Schmid.
S prizorišča:Miha Hočevar 9. 2. 2026 | 17:05
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Lidl

Odpoklic izdelka v Lidlu

V formulah za dojenčke Aptamil Pronutra 1 in Aptamil Pronutra 2 je možna prisotnost toksina cereulida.
9. 2. 2026 | 16:32
Preberite več
Šport  |  Drugo
Tekmovanja po Sloveniji

Plazma športne igre mladih vstopajo v 3. sezono v Sloveniji

Letošnja že 3. sezona Plazma športnih iger mladih v Sloveniji se je uspešno začela. Prva tekmovanja bodo v nogometu, odbojki, namiznem tenisu in šahu.
9. 2. 2026 | 16:31
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Olimpijske kolajne se ena za drugo lomijo, brez nje ostala prvakinja v smuku

Na OI pri naših zahodnih sosedih imajo nemalo težav z olimpijskimi kolajnami. Več športnikov je poročalo, da so se jim te preprosto zlomile in odpadle.
9. 2. 2026 | 16:14
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Lidl

Odpoklic izdelka v Lidlu

V formulah za dojenčke Aptamil Pronutra 1 in Aptamil Pronutra 2 je možna prisotnost toksina cereulida.
9. 2. 2026 | 16:32
Preberite več
Šport  |  Drugo
Tekmovanja po Sloveniji

Plazma športne igre mladih vstopajo v 3. sezono v Sloveniji

Letošnja že 3. sezona Plazma športnih iger mladih v Sloveniji se je uspešno začela. Prva tekmovanja bodo v nogometu, odbojki, namiznem tenisu in šahu.
9. 2. 2026 | 16:31
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Olimpijske kolajne se ena za drugo lomijo, brez nje ostala prvakinja v smuku

Na OI pri naših zahodnih sosedih imajo nemalo težav z olimpijskimi kolajnami. Več športnikov je poročalo, da so se jim te preprosto zlomile in odpadle.
9. 2. 2026 | 16:14
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo