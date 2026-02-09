Anže, Domen in Timi v lov na odmevno uvrstitev

Dva dneva po smučarskih skakalkah, med katerimi se je s srebrno kolajno okitila Nika Prevc, se bodo za olimpijska odličja na srednji napravi v Predazzu potegovali tudi najboljši skakalci na svetu. V ožji krog favoritov sodita tudi slovenska asa Domen Prevc in Anže Lanišek, za vidnejšo uvrstitev pa se bo boril tudi naš tretji reprezentant Timi Zajc.

Naslov olimpijskega prvaka izpred štirih let v Pekingu brani japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši, srebrno in bronasto odličje pa sta si tedaj priskakala Avstrijec Manuel Fettner in Poljak Dawid Kubacki, ki si to pot tudi zaradi novih zahtevnih mednarodnih kriterijev nista zagotovila nastopov na 25. zimskih OI.

Najvišje uvrščeni slovenski skakalec v Zhangjiakouu 2022 je bil Peter Prevc, ki je kot četrti za pičle pol točke zgrešil bronasto kolajno. Zajc je bil deveti, Lanišek štiri mesta za njim, naš četrti tekmovalec Lovro Kos pa je takrat pristal na 28. mestu.