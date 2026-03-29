LA pripravlja Kopitarju kraljevski večer

Hokejski klub Los Angeles Kings bo v četrtek ob tekmi proti Nashville Predators v NHL pripravil večer Anžeta Kopitarja – Anže Kopitar Legacy Night, s katerim bodo Kralji počastili izjemno 20-letno kariero slovenskega hokejista v Los Angelesu.

Prvih 11.000 navijačev bo ob prihodu prejelo sončna očala s toniranimi stekli v slogu kapetanove prepoznavne podobe na ledu. Vsi navijači bodo ob izhodu prejeli plakat ob dosežku 1.308 točk. Poleg tega bodo imeli navijači možnost kupiti poseben paket vstopnic, ki vključuje tudi jakno v slogu Kopitarjevega dresa.

Kapetana Kings bodo ob slovesnosti na ledu počastili pred tekmo, pridružili pa se mu bodo družina in nekdanji člani ekipe.

Kopitar (38) je vso svojo igralsko kariero v NHL preživel pri LA Kings ter v 1.511 rednih sezonah zbral 1.311 točk (451 zadetkov, 860 podaj). V soboto, 14. marca, je z dvema zadetkoma prišel do 1.307. in 1.308. točke v karieri in tako prehitel Marcela Dionna (550 zadetkov, 757 podaj, skupaj 1.307 točk) ter postal osmi igralec v zgodovini franšize, ki samostojno drži klubski rekord v skupnem številu točk. V četrtek, 5. marca, je Kopitar odigral svojo 1.500. tekmo v redni sezoni NHL in postal šele 25. igralec v zgodovini lige, ki mu je uspelo doseči ta mejnik, ter deveti igralec v zgodovini lige, ki je 1.500 tekem odigral za isto franšizo.

Izkušeni center je 5. februarja dosegel svojo 1.300. točko v NHL (446 zadetkov, 854 podaj, skupaj 1.300 točk) in postal 39. igralec v zgodovini lige, ki mu je uspelo preseči ta prag, 16. ki mu je to uspelo z enim samim klubom, ter šele osmi, ki je to dosegel kot igralec, rojen zunaj Severne Amerike.

Hrušičan ima v lasti tudi večne rekorde franšize v rednem delu sezone: po številu odigranih sezon (20), odigranih tekem (1.511), podaj (860), točk v podaljških (33), podaj v podaljških (24), sezon z vsaj 20 goli (14) in zmagovitih zadetkov (79), prav tako pa drži klubske rekorde v končnici po številu odigranih tekem (103) in zadetkov v podaljških (3).

Ekipo Kings je po številu točk vodil v 15 sezonah (nazadnje v sezoni 2022/23), s čimer se izenačuje s Sidneyjem Crosbyjem (15-krat s Pittsburghom do začetka sezone 2025/26) na drugem mestu po številu sezon kot prvi strelec ene franšize v zgodovini NHL. Pred njima je le Gordie Howe (17-krat z Detroitom). Vsi trije so tudi med četverico igralcev v zgodovini lige, ki so bili vsaj v 15 sezonah prvi strelci katere koli ekipe.

Anže in žena Ines

Kopitarjeva zbirka lovorik vključuje dva prstana za Stanleyjev pokal (2012 in 2014), dve nagradi Selke Trophy (2015/16 in 2017/18), tri nagrade Lady Byng Memorial Trophy (2015/16, 2022/23 in 2024/25) ter nagrado Mark Messier NHL Leadership Award (2021–22). Več posamičnih nagrad NHL kot član Kings je osvojil le Wayne Gretzky (7), medtem ko jih je Kopitar zbral šest.