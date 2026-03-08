  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Anže Kopitar ima klubski rekord na dosegu roke

Slovenski hokejski zvezdnik je prispeval gol ob porazu Los Angeles Kings s 3:4 proti Montrealu.
Gol Anžeta Kopitarja ni bil dovolj za zmago Kraljev. FOTO: Kirby Lee/Reuters
Gol Anžeta Kopitarja ni bil dovolj za zmago Kraljev. FOTO: Kirby Lee/Reuters
Š. R., STA
8. 3. 2026 | 07:49
8. 3. 2026 | 07:51
2:22
Hokejisti Los Angelesa so v tekmi severnoameriške lige NHL izgubili z Montrealom s 3:4. Slovenski zvezdnik kraljev Anže Kopitar je dosegel vodilni zadetek za Kralje.

Ob jubilejni tekmi točka in zmaga za Anžeta Kopitarja

A ta zadetek, ki ga je Kopitar dosegel v 15. minuti uvodne tretjine, domačim na koncu ni pomagal do zmage. Kanadska ekipa je namreč prišla do preobrata oziroma kar dveh. Najprej so gostje izničili zaostanek za vodstvo z 2:1, ko pa so domači še enkrat prišli do vodstva s 3:2, so v manj kot minuti razmaka v zadnji tretjini zadeli še dvakrat in postavili končnih 4:3.

Juraj Slafkovsky je za zmagovalce dosegel dva gola in prispeval podajo, Nick Suzuki pa je bil strelec zmagovitega zadetka v 55. minuti. Jake Evans je bil strelec četrtega zadetka za Canadiens. Za domače je drugi gol dosegel Scott Laughton, tretjega pa Alex Laferriere.

Kopitar je z golom za 1:0 prišel do 1304. točke v NHL za 447 golov in 857 podaj, s čimer je le še tri točke oddaljen od klubskega rekorda Marcela Dionna.

Liga NHL:

Boston Bruins - Washington Capitals 3:1
New Jersey Devils - New York Rangers 6:3
Buffalo Sabres - Nashville Predators 3:2
Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 3:4 (kazenski streli)
Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 2:5
Columbus Blue Jackets - Utah Mammoth 4:5 (podaljšek)
Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 3:2 (podaljšek)
Los Angeles Kings - Montreal Canadiens 3:4
Calgary Flames - Carolina Hurricanes 5:4
San Jose Sharks - New York Islanders 1:2 (podaljšek)
Seattle Kraken - Ottawa Senators 4:7

Anže KopitarNHLLos Angeles KingshokejMontreal CanadiensLiga NHLgol

