  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Anže Kopitar: Po 20 letih v Los Angelesu je zdaj doma drugače

Bili smo na predpremieri filma Kralj Anže o našem največjem hokejskem zvezdniku. Z družino se po življenju v ZDA privaja na slovenski vsakdan.
Ne skriva veselja v krogu družine. na fotografiji (z leve) Anže Kopitar, soproga Ines,sin Jakob, hčerka Neža, mama Mateja, babica Marjana in oče Matjaž. FOTO: Adrian Pregelj/RTV Slovenija
Galerija
Ne skriva veselja v krogu družine. na fotografiji (z leve) Anže Kopitar, soproga Ines,sin Jakob, hčerka Neža, mama Mateja, babica Marjana in oče Matjaž. FOTO: Adrian Pregelj/RTV Slovenija
Siniša Uroševič
16. 11. 2026 | 18:15
9:03
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Kralj Anže! Tudi številni med tistimi, ki se na Slovenskem nikakor ne štejejo med spremljevalce hokejskega utripa, z ušesi zastrižejo ob omembi imena Anže Kopitar. Danes 39-letnik je pred dvema desetletjema kot prvi Slovenec pridrsal pod žaromete slovite NHL in nato ves ta čas do letošnje pomladi navduševal v izjemni konkurenci najboljših hokejistov na svetu. Z družino se je letos vrnil v domovino in tu se danes začenja njegovo novo poglavje. Na njegovo izjemno športno pot smo se spomnili, obenem pa spoznavali podrobnosti odraščanja in anekdot iz družinskega življenja, v filmu Kralj Anže, čigar predpremiero smo pospremili na Bledu.

image_alt
Milijon razlogov za nasmeh otrok iz socialno šibkih okolij

Pod lep, 55 minut dolg filmski izdelek, ki bo očitno blizu tako hokejskim zanesenjakom kot tudi tistim, ki jih bolj od samih golov in tekem zanimajo zasebne podrobnosti iz življenja športnikov, sta se v produkciji RTV Slovenija podpisala novinarka Maja Hrvatin in snemalec Gregor Kos. Zanimiva zgodba je nastajala ob njunih treh bivanjih v Anžetovem Los Angelesu, dodatnemu sladkorčku k pričakovanim pogovorom s soigralci je botroval kanadski obisk Darryla Sutterja, zdaj upokojenega hokejskega trenerja, sicer režiserja obeh šampionskih lovorik moštva Los Angeles Kings. Obakrat je bil med najvidnejšimi akterji na ledu slovenski as, zadnjih deset let tudi kapetan tega moštva. »Danes ni kar samo po sebi umevno dobiti stik z upokojenim trenerjem iz NHL. Celo pri Los Angeles Kings nam niso posredovali nobenega aktualnega kontakta, obrnila sem se nato na trenersko organizacijo, nakar se mi je gospod Sutter javil kar prek predala gmail in najprej nisem bila prepričana, če je to zares prava oseba. A na koncu se je izkazalo, da imamo sijajnega sogovornika,« nam je dejala avtorica filma, ki se je večkrat zahvalila Anžetovi družini, predvsem pa njegovi mami Mateji: »Prva je prepoznala, kaj bi takšen film pomenil družini, denimo tudi njenim vnučkom.«

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Vredno branja

Milijon razlogov za nasmeh otrok iz socialno šibkih okolij

Od Bacha do Kopitarja: Tine Urnaut, letošnji ambasador botrstva v športu, je skupaj z ljudmi dobrega srca zbral 230.095 evrov.
19. 10. 2026 | 22:38
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Slovaška: Tudi Anže Kopitar med povabljenci

V petek v mestu številnih hokejskih zvezdnikov na osrednjem Slovaškem velika predstava na ledu, na kateri bo pod posebnim drobnogledom slovenski as.
19. 8. 2026 | 17:07
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

Kopitar po slovesu: To je težko dojeti

Slovenski hokejist Anže Kopitar je po izpadu Kraljev in koncu kariere spregovoril o občutkih in o tem, kako si želi, da si ga zapomnejo.
27. 4. 2026 | 08:47
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Hokej

Slovenski as bo zdaj oče s polnim delovnim časom

Los Angeles se je pričakovano poslovil od končnice, naš as Anže Kopitar pa od izjemne športne poti.
Siniša Uroševič 27. 4. 2026 | 18:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Šest županov z izjemno velikim padcem podpore

V Bohinju je Jože Sodja zbral skoraj polovico manj glasov kot njegov tekmec, v Kobaridu in Hrastniku pa sta dosedanja župana daleč od zmag iz leta 2022.
Pija Kapitanovič 16. 11. 2026 | 04:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Lokalne volitve

Rakovec izgubil, Černe in Irena Dolenc v drugi krog

Drugi krog in zelo tesen izid so napovedovale že javnomnenjske raziskave.
15. 11. 2026 | 19:55
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Kdo vodi v vaši občini? Preverite aktualne volilne rezultate

Izberite občino in spremljajte razmerje med kandidati ter sprotno spreminjanje volilnih izidov.
15. 11. 2026 | 22:42
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Lokalne volitve

Hud poraz Resnice v Kranju, tudi Demokrati in Svoboda ne bodo pekli tort

SDS je število svetniških mest povečala za 84 in jih ima tako zdaj 667.
Anja Intihar 16. 11. 2026 | 09:48
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kaj bo z družino, če nenadoma ostane brez enega prihodka?

Dober odnos z zaposlenimi med drugim gradimo z odločitvami, ki upoštevajo njihovo življenje zunaj službe.
Promo Delo 16. 11. 2026 | 08:34
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

V raziskave vložili 16 milijard dolarjev. Kaj razvijajo?

PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot 16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju in sodobnim poslovnim rešitvam.
Promo Delo 29. 10. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Vzdržljivost prepogljivega telefona: kaj preveri proizvajalec in kaj kupec

Pri prepogljivem telefonu se poleg zmogljivosti in kamere zastavi vprašanje: bosta upogljiv zaslon in tečaj zdržala leta vsakodnevnega odpiranja in zapiranja?
Promo Delo 16. 11. 2026 | 13:12
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

RLS: V zadnjem letu in pol je rast eksplodirala

Ob desetem izboru Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2023 je Delova zvezda postalo podjetje RLS Merilna tehnika.
Milka Bizovičar 16. 11. 2026 | 10:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
10 let Delovih podjetniških zvezd

Unichem: Od Vrhnike do Latinske Amerike in Afrike, zdaj pa še v Azijo

V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2025 je zvezda v kategoriji MSP postal Unichem.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 11. 2026 | 10:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniška zvezda 2018

Polycom: Z največjim poslom v zgodovini vstopajo v novo poglavje

Ob desetem izboru Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2018 je Delova zvezda postalo podjetje Polycom.
Milka Bizovičar 13. 11. 2026 | 10:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniška zvezda 2019

Intra Lighting: Smo samozavestnejši pri inovacijah in pri pristopu do trga

V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2019 je Delova zvezda postalo podjetje Intra Lighting.
Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 09:00
Preberite več

Več iz teme

hokejAnže Kopitardokumentarni film o Anžetu KopitarjuMaja HrvatinLos Angeles Kingsšport zasebno

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
FIFA

Evropa proti Infantinu: Uefa pošilja v ogenj svojega kandidata

V bitko za predsednika Fife se bo podal tudi Philippe Diallo, prvi mož Francoske nogometne zveze (FFF).
16. 11. 2026 | 18:44
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Pormet

Gorenjska avtocesta zaprta v bližini Naklega

Med Naklim in Kranjem, v smeri proti Ljubljani, je prišlo do prometne nesreče.
16. 11. 2026 | 18:37
Preberite več
Novice  |  Okolje
Ekološko kmetijstvo

Države bi ekološkemu kmetijstvu zaprle pipico

12 organizacij pozvalo kmetijsko ministrstvo in slovenske evropske poslance k ohranitvi podpor ekološkim kmetom tudi v prihodnjem programskem obdobju.
Maja Prijatelj Videmšek 16. 11. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Anže Kopitar

Anže Kopitar: Po 20 letih v Los Angelesu je zdaj doma drugače

Bili smo na predpremieri filma Kralj Anže o našem največjem hokejskem zvezdniku. Z družino se po življenju v ZDA privaja na slovenski vsakdan.
Siniša Uroševič 16. 11. 2026 | 18:15
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Slovenski festival vin

Znani so zmagovalci 28. Slovenskega festivala vin

Večino nagrad je šlo v Vipavsko dolino in na Kras, absolutni zmagovalec pa je iz Bele krajine.
Mirt Bezlaj 16. 11. 2026 | 18:14
Preberite več
Novice  |  Okolje
Ekološko kmetijstvo

Države bi ekološkemu kmetijstvu zaprle pipico

12 organizacij pozvalo kmetijsko ministrstvo in slovenske evropske poslance k ohranitvi podpor ekološkim kmetom tudi v prihodnjem programskem obdobju.
Maja Prijatelj Videmšek 16. 11. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Anže Kopitar

Anže Kopitar: Po 20 letih v Los Angelesu je zdaj doma drugače

Bili smo na predpremieri filma Kralj Anže o našem največjem hokejskem zvezdniku. Z družino se po življenju v ZDA privaja na slovenski vsakdan.
Siniša Uroševič 16. 11. 2026 | 18:15
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Slovenski festival vin

Znani so zmagovalci 28. Slovenskega festivala vin

Večino nagrad je šlo v Vipavsko dolino in na Kras, absolutni zmagovalec pa je iz Bele krajine.
Mirt Bezlaj 16. 11. 2026 | 18:14
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PODATKI

Vaši podatki so morda v Frankfurtu, ali pa precej dlje. Kdo vse dostopa do njih?

Naši podatki so razpršeni po številnih strežnikih, ki so lahko tudi na drugem koncu sveta. Pa sploh vemo, kdo jih hrani in zakaj je pomembno, kje se nahajajo?
16. 11. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Delo 12. 11. 2026 | 08:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Milijoni izdelkov, stotine trgovcev in nov način spletne prodaje

Kupci danes pričakujejo, da bodo na spletu našli vse, kar potrebujejo. Od oblačil in pohištva do tehnologije, gospodinjskih pripomočkov in drugih izdelkov.
16. 11. 2026 | 10:08
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
PLATFORMA

Hrvati razvili nekaj, kar uporablja že skoraj dva milijona ljudi

Aircash na Hrvaškem gradi evropsko finančno platformo, številke pa potrjujejo, da rast, ki jo dosegamo, ni le hitra, temveč tudi finančno vzdržna.
Promo Delo 3. 11. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

V sosednji državi uvedli nov način preverjanja kupcev

BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev.
Promo Delo 28. 10. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
10. 11. 2026 | 09:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko na mizo postavimo nekaj posebnega: gurmanski navdih za praznične dni

Prazniki so čas, ko si radi privoščimo nekaj več. Nekaj posebnega, drugačnega, morda tudi malce razkošnega.
16. 11. 2026 | 08:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRIHODNOST

Je to res mogoče? To je scenarij za leto 2028

Umetna inteligenca bo lahko prevzela številna opravila, predvidevala težave in zaposlenim olajšala delo. Kaj pa bo podjetje potrebovalo, da bo to delovalo?
16. 11. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

Iz majhne delavnice je zrasel velikan, ki posluje v več kot 60 državah

V sodobnem okolju je mednarodno poslovanje eden najpomembnejših dejavnikov rasti in konkurenčnosti podjetij.
Promo Delo 16. 11. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

Slovenske železnice prejele nagrado za najboljšo novost na svetu

S povezovanjem vlakov, avtobusov in drugih prevozov Slovenske železnice širijo možnosti za trajnostno mobilnost potnikov.
Promo Delo 30. 10. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

Jug Slovenije – raj za posel?

Občina Črnomelj ponuja podjetjem več kot klasično poslovno lokacijo.
Promo Delo 10. 11. 2026 | 07:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Delo 11. 11. 2026 | 11:14
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo