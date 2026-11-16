Anže Kopitar: Po 20 letih v Los Angelesu je zdaj doma drugače

Kralj Anže! Tudi številni med tistimi, ki se na Slovenskem nikakor ne štejejo med spremljevalce hokejskega utripa, z ušesi zastrižejo ob omembi imena Anže Kopitar. Danes 39-letnik je pred dvema desetletjema kot prvi Slovenec pridrsal pod žaromete slovite NHL in nato ves ta čas do letošnje pomladi navduševal v izjemni konkurenci najboljših hokejistov na svetu. Z družino se je letos vrnil v domovino in tu se danes začenja njegovo novo poglavje. Na njegovo izjemno športno pot smo se spomnili, obenem pa spoznavali podrobnosti odraščanja in anekdot iz družinskega življenja, v filmu Kralj Anže, čigar predpremiero smo pospremili na Bledu.

Pod lep, 55 minut dolg filmski izdelek, ki bo očitno blizu tako hokejskim zanesenjakom kot tudi tistim, ki jih bolj od samih golov in tekem zanimajo zasebne podrobnosti iz življenja športnikov, sta se v produkciji RTV Slovenija podpisala novinarka Maja Hrvatin in snemalec Gregor Kos. Zanimiva zgodba je nastajala ob njunih treh bivanjih v Anžetovem Los Angelesu, dodatnemu sladkorčku k pričakovanim pogovorom s soigralci je botroval kanadski obisk Darryla Sutterja, zdaj upokojenega hokejskega trenerja, sicer režiserja obeh šampionskih lovorik moštva Los Angeles Kings. Obakrat je bil med najvidnejšimi akterji na ledu slovenski as, zadnjih deset let tudi kapetan tega moštva. »Danes ni kar samo po sebi umevno dobiti stik z upokojenim trenerjem iz NHL. Celo pri Los Angeles Kings nam niso posredovali nobenega aktualnega kontakta, obrnila sem se nato na trenersko organizacijo, nakar se mi je gospod Sutter javil kar prek predala gmail in najprej nisem bila prepričana, če je to zares prava oseba. A na koncu se je izkazalo, da imamo sijajnega sogovornika,« nam je dejala avtorica filma, ki se je večkrat zahvalila Anžetovi družini, predvsem pa njegovi mami Mateji: »Prva je prepoznala, kaj bi takšen film pomenil družini, denimo tudi njenim vnučkom.«