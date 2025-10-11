  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Anže Kopitar še tretjič zapored s točko

    Izkušeni slovenski kapetan ni mogel preprečiti drugega poraza Los Angeles Kings v NHL.
    Anže Kopitar (levo) se je takole veseil gola, ki ga je dosegel Adrian Kempe. FOTO: James Carey Lauder/Reuters
    Galerija
    Anže Kopitar (levo) se je takole veseil gola, ki ga je dosegel Adrian Kempe. FOTO: James Carey Lauder/Reuters
    Miha Šimnovec
    11. 10. 2025 | 23:47
    12. 10. 2025 | 00:25
    1:40
    

    Hokejisti kluba Los Angeles Kings so v tretji tekmi nove sezone NHL doživeli še drugi poraz. Izkušeni slovenski kapetan Anže Kopitar je moral s soigralci tokrat v gosteh z 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) priznati premoč igralcem moštva Winnipeg Jets.

    Mark Scheifele je z dvema goloma pokopal upe Kraljev. FOTO: James Carey Lauder/Reuters
    Mark Scheifele je z dvema goloma pokopal upe Kraljev. FOTO: James Carey Lauder/Reuters
    Tekmo so bolje odprli gostitelji, ki so prek Američana Alexa Iafalla, nekdanjega člana Kraljev, v peti minuti prešli v vodstvo ob številčni premoči. V drugi tretjini je Los Angelesu uspel zasuk: najprej je v 21. minuti rezultat poravnal Alexov rojak Mikey Anderson, devet minut pozneje pa je po Kopitarjevi podaji v polno zadel še Šved Adrian Kempe.

    Toda nato je na sceno zadrsal Kanadčan Mark Scheifele, ki je v 39. minuti poskrbel za izenačenje, v 52. minuti pa je na veliko navdušenje domačih navijačev zabil še gol za prvo zmago Winnipega v tej sezoni najmočnejše hokejske lige na svetu.

    Kopitar je tako še na tretji zaporedni tekmi vpisal v statistiko točko za podajo, tokrat pa je na ledu prebil dobrih dvajset minut in v tem času proti domačemu čuvaju mreže, Američanu Connorju Hellebuycku, ki je zbral 30 obramb, sprožil tri strele. Kanadčan Darcy Kuemper, vratar Los Angelesa, je zaustavil 24 strelov.

     

       

     

       

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Liga NHL

    Kralji do prve zmage, nova točka tudi Kopitarju

    Hokejisti moštva Los Angeles Kings so po kazenskih strelih ugnali Vegas Golden Knights in tako prišli do prve zmage v tej sezoni lige NHL.
    9. 10. 2025 | 08:44
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Zdaj obžaluje igranje v Rusiji, kamor še vedno odhajajo tudi Slovenci

    Finski hokejist Teemu Pulkkinen se je po vrnitvi v domovino pokesal. Sprejel več slabih odločitev. Podobno se je s pepelom posul tudi Šved Jonas Jerebko.
    Miha Šimnovec 18. 8. 2025 | 17:51
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Finski kapetan za zgodovino, proslavljal do jutranjih ur

    Aleksander Barkov, sijajni hokejski napadalec iz Tampereja, je kot prvi evropski kapetan popeljal svoje moštvo do dveh (zaporednih) naslovov prvaka v NHL.
    Miha Šimnovec 18. 6. 2025 | 22:28
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    SP v hokeju na ledu

    Švicarski strokovnjak na avstrijski klopi: Vse se je začelo v Ljubljani

    Na hokejskem svetovnem prvenstvu v Herningu in Stockholmu danes četrtfinale, v katerega so se naši severni sosedi prebili po sušnih 31 letih.
    Miha Šimnovec 22. 5. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Dancem po pravi srhljivki uspel veliki met

    Nemški hokejisti prvič po letu 2018 ostali brez četrtfinalne vstopnice na svetovnem prvenstvu.
    Miha Šimnovec 21. 5. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Finski zvezdnik po visoki zmagi nad Slovenci nasmejal novinarje

    Eeli Tolvanen in Teuvo Teräväinen sta bila včeraj na svetovnem prvenstvu v Stockholmu nerešljivi uganki za nemočne rise.
    Miha Šimnovec 16. 5. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar je še petič zapored zmagovalec dirke po Lombardiji

    Pogi je pometel odpadlo listje v Lombardiji. Remco je bil spet drugi.
    Miroslav Cvjetičanin 11. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nobelova nagrada za mir

    Se Alfred Nobel kdaj obrača v grobu?

    Dobitnica Nobelove nagrade za mir je María Corina Machado, voditeljica venezuelske opozicije. Trump se ni prebil na ugledni seznam, ki pa ima tudi črne madeže.
    Urša Izgoršek 11. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    

    Več iz teme

    hokej na ledu Los Angeles Kings Anže Kopitar Winnipeg Jets

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Predstavitvene vsebine
