Anže Kopitar še tretjič zapored s točko

Hokejisti kluba Los Angeles Kings so v tretji tekmi nove sezone NHL doživeli še drugi poraz. Izkušeni slovenski kapetan Anže Kopitar je moral s soigralci tokrat v gosteh z 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) priznati premoč igralcem moštva Winnipeg Jets.

Mark Scheifele je z dvema goloma pokopal upe Kraljev. FOTO: James Carey Lauder/Reuters

Tekmo so bolje odprli gostitelji, ki so prek Američana, nekdanjega člana Kraljev, v peti minuti prešli v vodstvo ob številčni premoči. V drugi tretjini je Los Angelesu uspel zasuk: najprej je v 21. minuti rezultat poravnal Alexov rojak, devet minut pozneje pa je po Kopitarjevi podaji v polno zadel še Šved

Toda nato je na sceno zadrsal Kanadčan Mark Scheifele, ki je v 39. minuti poskrbel za izenačenje, v 52. minuti pa je na veliko navdušenje domačih navijačev zabil še gol za prvo zmago Winnipega v tej sezoni najmočnejše hokejske lige na svetu.

Kopitar je tako še na tretji zaporedni tekmi vpisal v statistiko točko za podajo, tokrat pa je na ledu prebil dobrih dvajset minut in v tem času proti domačemu čuvaju mreže, Američanu Connorju Hellebuycku, ki je zbral 30 obramb, sprožil tri strele. Kanadčan Darcy Kuemper, vratar Los Angelesa, je zaustavil 24 strelov.