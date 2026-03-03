  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Anže Kopitar se vedno bolj spogleduje s (pre)hitrim koncem kariere

Hokejisti Los Angeles Kings so z novim trenerjem vpisali tudi nov poraz, mesta, ki vodijo v končnico, se oddalujejo.
Anže Kopitar je mojster sodniških metov. FOTO: Griffin Hooper/Reuters
Galerija
Anže Kopitar je mojster sodniških metov. FOTO: Griffin Hooper/Reuters
Š. R.
3. 3. 2026
1:54
A+A-

Menjavi na klopi Los Angeles Kings je sledilo še eno razočaranje. Colorado Avalanche, vodilna ekipa NHL, je v Crypto.com Areni zmagala s 4:2. Kralji so lovili ritem in priključek, na koncu pa so ostali brez dragocenih točk.

image_alt
Kljub zmagi zamenjava trenerja v Los Angelesu

Gostje so udarili zgodaj. Nathan MacKinnon je zadel v peti minuti, Gabriel Landeskog je manj kot šest minut pozneje povišal na 2:0. Kings so se pobrali tik pred odmorom. Brandt Clarke je dve minuti in 40 sekund pred sireno znižal na 1:2, pri akciji je podajo vpisal Anže Kopitar.

V drugi tretjini so domači za hip dobili tekmo v svoje roke. Angus Booth je po osmih minutah in 32 sekundah izenačil na 2:2, Colorado je prvič moral resno braniti svoj status favorita. A odločil je zaključek. Devon Toews je 4 minute in 55 sekund pred koncem zabil za 3:2, Martin Nečas je sekundo pred iztekom časa potrdil zmago z golom v prazno mrežo.

Menjava trenerja tako ni prinesla takojšnjega zasuka v Los Angelesu. Jima Hillerja je do konca sezone zamenjal DJ Smith, odločitev je v pisarnah zorela kljub temu, da so Kings na zadnji februarski dan prekinili niz petih porazov z zmago 2:0 nad Calgaryjem. Po 59 tekmah imajo 62 točk, štiri zaostajajo za mesti, ki vodijo v končnico.

Novice  |  Svet
Čakajo na pomoč

Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena letala za družino 13.000 evrov

»Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
3. 3. 2026 | 11:43
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Ne podcenjujte poševnin: kako iz mansarde iztisniti največ svetlobe in prostora

Prenova mansarde: kako s podstrešja ustvariti svetel in funkcionalen dom? Nasveti o svetlobi, poševnih stropih in pametni razporeditvi prostora.
3. 3. 2026 | 11:19
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Moč politike

Svoje volivce je o zdravstvu najbolje nagovarjala Jelka Godec (VIDEOKOMENTAR)

V debati o zdravstvu so se največje stranke usklajeno postavile proti privatizaciji, opozicija je izpostavila vlogo Tine Gaber Golob pri prehranskih smernicah.
3. 3. 2026 | 11:15
Preberite več
Šport  |  Nogomet
V luči napadov

Ronaldo zapustil Savdsko Arabijo

Štiri dni pred tekmo svojega kluba Al-Nassr je Cristiano Ronaldo z zasebnim letalom iz Riada odletel v Madrid in se nato vrnil na Portugalsko.
3. 3. 2026 | 11:06
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Svet so ljudje

Vplivna družina, ki oblikuje hollywoodska pravila in usmerja novice

Larry Ellison je osebni prijatelj ameriškega predsednika in je njegov donator že od prve republikanske kandidature leta 2016.
3. 3. 2026 | 11:00
Preberite več
