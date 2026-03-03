Anže Kopitar se vedno bolj spogleduje s (pre)hitrim koncem kariere

Menjavi na klopi Los Angeles Kings je sledilo še eno razočaranje. Colorado Avalanche, vodilna ekipa NHL, je v Crypto.com Areni zmagala s 4:2. Kralji so lovili ritem in priključek, na koncu pa so ostali brez dragocenih točk.

Gostje so udarili zgodaj. Nathan MacKinnon je zadel v peti minuti, Gabriel Landeskog je manj kot šest minut pozneje povišal na 2:0. Kings so se pobrali tik pred odmorom. Brandt Clarke je dve minuti in 40 sekund pred sireno znižal na 1:2, pri akciji je podajo vpisal Anže Kopitar.

V drugi tretjini so domači za hip dobili tekmo v svoje roke. Angus Booth je po osmih minutah in 32 sekundah izenačil na 2:2, Colorado je prvič moral resno braniti svoj status favorita. A odločil je zaključek. Devon Toews je 4 minute in 55 sekund pred koncem zabil za 3:2, Martin Nečas je sekundo pred iztekom časa potrdil zmago z golom v prazno mrežo.

Menjava trenerja tako ni prinesla takojšnjega zasuka v Los Angelesu. Jima Hillerja je do konca sezone zamenjal DJ Smith, odločitev je v pisarnah zorela kljub temu, da so Kings na zadnji februarski dan prekinili niz petih porazov z zmago 2:0 nad Calgaryjem. Po 59 tekmah imajo 62 točk, štiri zaostajajo za mesti, ki vodijo v končnico.