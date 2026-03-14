Anže Kopitar tik pred zrušitvijo slavnega rekorda (VIDEO)

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je le še točko oddaljen od izenačenja rekorda v zgodovini moštva Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL. Kapetan kraljev je dosegel gol ob zmagi v gosteh pri New York Islanders s 3:2.

Kopitar, ki igra svojo zadnjo sezono v najmočnejši hokejski ligi na svetu, je na 1504 tekmah za kalifornijsko moštvo zbral 1306 točk (448 golov in 858 podaj). Pred njim je v klubski zgodovini le še legendarni Marcel Dionne, ki je med letoma 1975 in 1987 na 921 tekmah dosegel 1307 točk (550 golov, 757 podaj).

»Kopitar je vodja te skupine fantov«

»Kopitar je vodja te skupine fantov in igra res dobro,« je po tekmi poudaril začasni trener kraljev D. J. Smith. »Še naprej pritiska. Naš cilj je, da nadaljujemo z dobrimi predstavami in zmagami, da si zagotovimo mesto v končnici. On je pomemben razlog za naš napredek.«

Ob Kopitarju sta za goste zadela še Trevor Moore in Adrian Kempe, vratar Darcy Kuemper pa je zbral 21 obramb. Los Angeles se je s to zmago za točko pomaknil pred San Jose v boju za drugo posebno povabilo v končnico za Stanley Cup iz zahodne konference.

Manjka mu le še ena točka

Pri domačih je dvakrat zadel Emil Heineman, dve podaji pa je prispeval Bo Horvat. Vratar Ilja Sorokin je zbral 24 obramb. Moore je goste popeljal v vodstvo že v četrti minuti prve tretjine, ko je po blokiranem strelu Scott Mayfield prodrl pred vrata in premagal Sorokina. Kopitar je v 14. minuti povišal na 2:0, ko je pri desni vratnici izkoristil odbitek po strelu Mikey Anderson. Kempe je sredi druge tretjine povišal na 3:0.

Anže Kopitar FOTO: Bruce Bennett/AFP

Islanders so se vrnili z dvema zadetkoma Heinemana – v drugi tretjini in v tretji minuti zadnje –, a izida niso več uspeli obrniti. Kopitarju tako do izenačenja klubske rekorde Dionneja manjka le še ena točka.