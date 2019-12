Anže Lanišek in Ema Klinec prva v Planici

Ema Klinec se je v zahtevnih razmerah najbolje znašla med dekleti. FOTO: Tomi Lombar

Bogatajeva zaostala le za točko

Planica – Prvič so na končne rezultate tekem državnega prvenstva v smučarskih skokih vplivale tudi korekcijske točke za vetrovne razmere in naletno zaletišče. Na koncu sta naslova osvojilainPo prvi seriji je bil Domžalčan s 130 metri drugi, v finalu pa je bilo 131 metrov dovolj za neulovljivih 277,2 točke. Do tedaj vodilni, član SSK Ljubno BTC, je v prvi seriji skočil 131 metrov, v finalu pa pristal pri 130,5 metra in zbral 276,0 točke. Bron je po najboljši oceni finalne serije osvojil, ki je za 122,5 in 135 metrov dobil 265,5 točke.»Zelo lepo je zmagati na državnem prvenstvu. Ponavadi sem na teh tekmah vedno čutil dodaten pritisk, večji kot na tekmah svetovnega pokala. Bilo je kar malo čudno. Danes pa sem bil dovolj sproščen. Pravi občutki se počasi vračajo. Upam, da sem se spočil od potovanj v Ruko in Nižnji Tagil,« je po zmagi razmišljal Lanišek. Na četrtem mestu je končal, peti je bil C, šesti paje skočila 123,5 in 116,5 metra ter zbrala 219,5 točke, kar je bilo le točko več od branilke naslova, ki je skočila 124 in 117 metrov. Bron je osvojilas 122,5 in 115 metri ter 215,8 točke. »Tekma je bila res zelo težka, razmere so bile zelo zahtevne. Punce smo bile zelo na kupu, lahko pa rečem, da sem imela tudi nekaj sreče, saj so desetinke šle v moj prid. Vse smo se borile, vesela pa sem, da smo vse cele in zdrave in se zdaj lahko osredotočimo na svetovni pokal,« je dejala zmagovalka,Ekipni naslov je osvojila prva ekipa kranjskega Triglava, za katero so skakali bratje Prevc in. Srebro je osvojila prva ekipa SSK Ljubno BTC, bron pa prva ekipa SSK Ilirija.