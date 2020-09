Anže Lanišek izpolnil zadano nalogo

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je na dvodnevni prireditvi celinskega pokala v Visli izpolnil zadano nalogo in našemu zastopstvu izbojeval sedmo prenosljivo vstopnico za nastope v uvodnem zimskem ciklusu svetovnega pokala 2020/21. Potem ko je 24-letni Domžalčan na prvi tekmi osvojil tretje mesto, je bil na drugi šesti, kar je bilo dovolj za skupno tretje mesto.



Novo zmago je slavil Martin Hamann (121,5 m in 137,5 m), na drugo stopnico odra za najboljše pa je še drugič zapored skočil Norvežan Sander Vossan Eriksen (129,5 m in 123 m), ki je tokrat za 23-letnim Nemcem zaostal za 5,1 točke. Na tretje mesto se je zavihtel Avstrijec Timon-Pascal Kahofer (120 m in 131,5 m).



Lanišek je imel v obeh serijah osmi dosežek, v prvi je pristal pri 123,5 metra, v drugo pa je bil pet metrov daljši. Od tretjeuvrščenega Kahoferja ga je na koncu ločilo 5,5 točke. Tik za članom SSK Mengeš se je na sedmo mesto uvrstil Tilen Bartol (116,5 m in 135 m), ki je imel celo najboljšo oceno finala.



Točke so si priskakali tudi preostali štirje Slovenci: Rok Justin (121 m in 124,5 m) je bil štirinajsti, Cene Prevc (118 m in 130,5 m) dve mesti za njim, Žak Mogel (112 m in 113,5 m) in Jan Bombek (117,5 m in 97 m) pa sta drug za drugim pristala na 29. oziroma 30. mestu.



Skupne zmage se je razveselil Hamann, drugi je bil Eriksen, tretji pa – kot že omenjeno – Lanišek. Vodilni trije skakalci so tako svojim državam zagotovili dodatne kvote za nastope med svetovno elito v uvodni zimski periodi 2020/21.