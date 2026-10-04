Anže Lanišek na drugem mestu zamenjal porumenelega Domna Prevca

Anže Lanišek je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v nemškem Klingenthalu zasedel drugo mesto. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner (284,5 točke), Lanišek je na drugem mestu osvojil 277 točk, tretji je bil še en Avstrijec Raffael Zimmermann (261,7 točke).

Na prvi tekmi v Klingenthalu, ki je bila dan prej, je Lanišek osvojil šesto mesto, medtem ko je bil Domen Prevc drugi. Po tem, ko je bil na prvi tekmi v soboto na stopničkah, je v prvi seriji nedeljske tekme prikazal izjemen skok. Iz nižjega zaletišča je poletel kar 143,5 metra z lepim telemarkom, kar ga je sprva uvrščalo na trenutno drugo mesto, tik za Aignerjem. Vendar pa ga je vodstvo tekmovanja diskvalificiralo zaradi nepravilnosti pri dresu. Gre za težave s prepustnostjo materiala. Prevc je poleg diskvalifikacije prejel še rumeni karton.

Domen Prevc je že prejel rumeni karton. FOTO: Delo Podcast

Po novih pravilih, ta bodo začela veljati z zimsko sezono 2026/27, bo prejeti rumeni karton ostal aktiven celo leto (12 mesecev) od dneva izreka kršitve. To pomeni, da se bo kazen od naslednjega sezone neposredno prenesla iz poletne velike nagrade ali celinskega pokala v zimo. Le teden dni pred tem se je v enakem položaju, diskvalifikacija zaradi prepustnosti dresa in rumeni karton, znašla tudi njegova sestra Nika Prevc na tekmi medcelinskega pokala v Hinterzartnu.

Aigner je nepremagan v poletnem celinskem pokalu 2026. Avstrijski skakalec je na današnji tekmi v Areni Vogtland dosegel šesto zmago po vrsti za skupno slavje v seriji s popolnim izkupičkom. Točke sta danes osvojila še dva Slovenca, Rok Oblak s 14. in Rok Masle z 28. mestom, Lovro Kos je ostal brez na 36. mestu.