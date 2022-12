Anže Lanišek navdušil z novimi stopničkami

Domžalski skakalni as Anže Lanišek je navdušil z novimi stopničkami. Na drugi tekmi za svetovni pokal je zablestel s tretjim mestom. S skokoma, dolgima 135 in 142 metrov, je zaostal le za poljskim zmagovalcem Dawidom Kubackim (141,5 m in 135 m) in Avstrijcem Manuelom Fettnerjem (138 m in 138 m).

»Forma je super! Ne vem, ali je to življenjska ali ne, bomo še videli. Sicer pa spet ena lepa tekma. Škoda prve serije, ko sem bil malo preveč agresiven čez prelet in sem izgubil precej, tam sem se oddaljil od boja za zmago danes. V drugi seriji pa sem pokazal, da znam skočiti in sem poskusil napasti, kar mi je v bistvu uspelo,« je povedal Lanišek, sicer član SSK Mengeš.

Med najboljšo petnajsterico sta se od naših reprezentantov prebila tudi Lovro Kos (131,5 m in 131,5 m) in Peter Prevc (127,5 m in 131 m), ki sta zasedla enajsto oziroma trinajsto mesto, tik za njo pa je na 16. mestu zaostal Žiga Jelar (133 m in 128 m). Med dobitnike točk je z 21. mestom skočil tudi Domen Prevc (123 m in 128 m).

»Med kvalifikacijami sem že vse spakiral, čevlje sem pospravil, torba je tudi že šla v kot. Nato pa sem videl, da je bil na mojo srečo in njegovo žalost diskvalificiran Wasek. Potem sem rekel, da bo treba nekaj popraviti in sem šel gor in to popravil. Res se mi je lepo izšlo. Zelo sem zadovoljen z današnjim dnevom in s celim vikendom,« je bil zadovoljen tudi Kos.

Najstarejši od bratov Prevc je dodal: »Engelberg je za nami, dvakrat točke. Danes solidno 13. mesto. Tekma je bila zahtevna, razmere so se malo spreminjale, a na to jaz ne smem gledati. Najprej moram izboljšati svojo tehniko, da se bomo potem lahko pogovarjali o vetru.«

Timi Zajc (118,5 m) se tokrat ni uvrstil v drugo serijo. Tekmo je končal na 33. mestu.

Dawid Kubacki je spet preskočil vso konkonkurenco. FOTO: Gabriel Monnet/AFP

Zadovoljen tudi Robert Hrgota

»Spet zmagovalni oder Anžeta. Res vrhunski drugi skok. Mogoče manjša napaka v prvi seriji ga je stala borbe za zmago, ampak trenutno res kaže zelo visoko raven skakanja. Danes je res dobro oddelal sploh drugo serijo. Kljub manjši napaki v prvi seriji je bil še vedno v igri. Veseli me, da si lahko mogoče kdaj privoščimo kakšno manjšo napako pri Anžetu in še vedno potem konča na zmagovalnem odru. Lovro je napredoval, skoraj deseterica. Tudi Žiga in Peter, ki je napredoval od včeraj. Osmoljenec danes je bil Timi, ki v res težkih razmerah žal ni imel sreče. Ni imel možnosti. To je bil zelo lep vikend in vrhunski rezultati Anžeta,« se je razgovoril glavni trener Robert Hrgota.

Rezultati tekme za svetovni pokal v Engelbergu: 1. Kubacki (Pol) 300,4 (141.5, 135.5.), 2. Fettner (Avs) 297,2 (138, 138), 3. Lanišek (Slo) 293,7 (135, 142), 4. Granerud (Nor) 293,1 (135, 137.5), 5. Zyla (Pol) 292,3 (139.5, 134), 11. Kos 263,5 (131.5, 131.5), 13. P. Prevc 258,1 (127.5, 131), 16. Jelar 256,9 (133, 128), 21. D. Prevc 239,6 (123, 128), 33. Zajc (vsi Slo 113,0 (118.5).

Naslednja preizkušnja za svetovni pokal bo na sporedu 29. decembra v Oberstdorfu, kjer se bo začela novoletna turneja. V sredo bo v Planici še državno prvenstvo.