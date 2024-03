Anže Lanišek si je pošteno oddahnil

Domžalski skakalni as Anže Lanišek jo je pri navidez grdem včerajšnjem padcu po pristanku z velike višine pri 213 metrih na srečo odnesel brez hujše poškodbe. Merilne naprave so sicer pokazale, da je letel celo 6,6 metra nad tlemi.

»Zdrav sem in cel. Če se ne motim, sem letel najvišje med vsemi, nato pa začel izgubljati hitrost. Sreča v nesreči je bila ta, da sem padel v smeri gibanja. Takoj sem pomislil na to, da se moram vreči v pravo stran. Zato sem se lahko tudi hitro pobral,« je pojasnil 27-letni član SSK Mengeš in opisal svoj polet: »Odskok je bil dober, nad hrbtiščem pa sem naredil napako, se preveč odprl in začel izgubljati hitrost. Zaradi tega se mi je potem verjetno tudi zdelo, kot da sem padel v luknjo.«

Po pristanku z velike višine pri 213 metrih se ni mogel obdržati na nogah. FOTO: Dejan Javornik

Kot je pristavil, se počuti dobro. »Moram potrkati na les. Vse je v redu, ni razloga za preplah,« si je oddahnil Lanišek, ki je bil sicer zaradi poškodbe kolena v tej sezoni že poldrugi mesec na prisilnem počitku. Na tokratni padec ga spominjajo le odrgnine na desni rami.

V četrtek je poljski predsednik Andrzej Duda izročil Anžetu Lanišku zlati križ. FOTO: Miha Šimnovec

Zelo je bil vesel za Petra Prevca. »Lepo je, da kariero zaključuje na najlepši možni način – z zmago v Planici. Vesel sem, da se mu je v zadnjem delu sezone odprlo in da je po štirih drugih mestih osvojil tudi prvo. Zdaj se lahko res miren odpravi v zasluženi športni pokoj,« je sklenil Žaba, ki v skupni razvrstitvi za svetovni pokal drži 13. mesto.