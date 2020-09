Anže Lanišek skočil na zmagovalni oder v Visli

Ljubljana - V Visli so pod streho spravili prvo od dveh tekem za celinski pokal v smučarskih skokih, po kateri je bil najbolj nasmejan Martin Hamann. Nemški tekmovalec je zmagal s skokoma, dolgima 133 in 132,5 metra. Zelo dobro se je odrezal tudi slovenski reprezentant Anže Lanišek, ki je osvojil tretje mesto.



Domžalski rekorder, sicer član SSK Mengeš, je skočil 130,5 in 129 metrov daleč. Za drugouvrščenim Norvežanom Sanderjem Vossanom Eriksenom (126,5 m in 135 m) je Lanišek na tekmi, ki jo je neposredno prenašala poljska nacionalna televizija, zaostal le za 1,1 točke, od zmagovalca Hamanna pa ga je ločilo 4,9 točke. Od Slovencev se je med deseterico tudi osmouvrščeni Cene Prevc (125 m in 128 m).



Med petnajsterico so od naših skočili še Jan Bombek (123,5 m in 122,5 m), Tilen Bartol (128 m in 119 m) in Rok Justin (121,5 m in 121 m), ki so pristali na 12., 13. oziroma 15. mestu, do dveh točk pa se je z 29. mestom dokopal tudi Žak Mogel (121,5 m in 103 m). Jutri bo na veliki skakalnici Adama Malysza še druga tekma (z začetkom ob 11. uri), po njej pa bo jasno, ali bo slovenska reprezentanca v predolimpijsko zimo svetovnega pokala 2020/21 štartala s sedmimi ali šestimi tekmovalci.