Anže Lanišek z jubilejno 10. zmago utrdil vodstvo v svetovnem pokalu

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek (141 točk) je zmagovalec tekme za svetovni pokal v finski Ruki. Lanišek je do , svoje jubilejne 10. zmage, 145. slovenske in druge zaporedne v sezoni prišel z najdaljšim skokom v prvi seriji in po odpovedi finalne. S 4,6 točke zaostanka je bil drugi Japonec Ren Nikaido (136,4), slovenski uspeh pa je s tretjim mestom dopolnil Domen Prevc (128,0).

Skakalcem je že v kvalifikacijah in v prvi seriji nagajal veter, v začetku finalne pa je začelo tudi snežiti. Prav pred nastopom Timija Zajca je bilo nekaj minut premora, zatem se je slovenskemu tekmovalcu skok ponesrečil, a so kmalu nato finale razveljavili in odločali so izidi prvega skoka.

Zajc (110,1) je tako osvojil 23. mesto, do točk je na 26. prišel tudi Rok Oblak (104,5). Lovro Kos je edini od Slovencev, ki je bil neuspešen že v kvalifikacijah, potem ko je s ponesrečenim skokom, dolgim vsega 67 metrov, končal pri repu uvrščenih.

Vremenske razmere so poskrbele za dodobra premešan končni vrsti red, pod odrom za zmagovalce je nekoliko presenetljivo končal Bolgar Vladimir Zografski (125,4), peto mesto pa sta si razdelila Francoz Valentin Foubert (122,7) in Japonec Rjoju Kobajašiju.

Lanišek, ki je zmagal že na prejšnji tekmi v švedskem Falunu, je z jubilejno deseto posamično zmago v svetovnem pokalu še povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Tudi Domen Prevc je prav tako tretjič letos skočil na oder za zmagovalce, s tem pa tudi na drugo mesto v skupni razvrstitvi.

Lanišek ima po petih tekmah na vrhu pred reprezentančnim kolegom 86 točk naskoka (356-270). Tretji je Kobajaši z 266, nato pa sledi kolonija Avstrijcev. Četrti je z 248 točkami Daniel Tschofenig, sicer zmagovalec današnjih kvalifikacij, peti pa Stefan Krat (234). Slednji v Ruki ne nastopa, saj si je vzel nekaj dni premora ob pričakovanju rojstva prvega otroka.

Anže Lanišek je z imenitnim skokom v prvi seriji pometel s tekmeci. FOTO: Vesa Moilanen/AFP

Devetindvajsetletni Lanišek je prvo zmago v svetovnem pokalu sicer vpisal prav v Ruki leta 2021. Na skakalnici Rukatunturi se dobro znajde, na njej je zmagal že tretjič, najboljši je bil tudi leta 2022.

V nedeljo je v Ruki predvidena še ena tekma, če bodo vremenske razmere to dopustile. Kvalifikacije se bodo začele ob 9. uri, prva serija tekme pa ob 14.50.

V kvalifikacijah najdaljši Daniel Tschofenig

Kvalifikacije je s 140 metrov dolgim skokom dobil Avstrijec Daniel Tschofenig. Za 5,9 točke je ugnal Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda, za več kot deset točk je na tretjem mestu zaostal Japonec Ren Nikaido.

Najboljši Slovenec je bil s 24. dosežkom kvalifikacij Anže Lanišek (122 m), zmagovalec zadnje tekme v Falunu in nosilec rumene majice vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala. Rok Oblak je pristal na 32. mestu.

Nekaj več težav sta imela Domen Prevc in Timi Zajc. Prevc je po skoku, dolgem 96 metrov, končal na 47. mestu, Zajc pa s 93 metri na 49.