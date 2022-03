Anže Lanišek že v kvalifikacijah v Planici pospravil v žep 4866 evrov

Na petkovi tekmi posameznikov v smučarskih poletih v Planici bo nastopilo deset Slovencev. V kvalifikacijah je bil med njimi najboljši Anže Lanišek, ki je z 233 metri in 227,1 točke premagal celotno konkurenco in dobil 5000 švicarskih frankov nagrade oziroma 4866 evrov. Drugo mesto je zasedel Timi Zajc, ki je od Slovencev poletel najdlje, 235,5 metra, in za zmagovalcem zaostal za 0,6 točke.

Jutri ob 14.00 bodo barve Slovenije zastopali še šesti v kvalifikacijah Peter Prevc (230,5 metra), sedmi Lovro Kos (235), deseti Žiga Jelar (224), 16. Domen Prevc (219,5), 21. Bor Pavlovčič (233), 33. Cene Prevc (213,5), 36. Tilen Bartol (213) in 40. Anže Semenič (213). Prekratki so bili Jan Bombek (210), Žak Mogel (208) in Patrik Vitez (185).

Kvalifikacije, ki bi se morale danes začeti ob 11. uri, a so jih zaradi težav na zaletni smučini prestavili na 15.00, si je ogledalo 13.000 ljudi. V petek bo poskusna serija na sporedu ob 12.30, prva serija pa se bo začela ob 14.00. V soboto sledi ekipna preizkušnja (10.00), v nedeljo pa še zadnje dejanje finala svetovnega pokala, tekma najboljših tridesetih skakalcev sezone (10.00).

Za skupno zmago v svetovnem pokalu se potegujeta Japonec Rjoju Kobajaši in Nemec Karl Geiger, ki za prvim mestom zaostaja za 66 točk. Odprt je tudi še boj za mali globus v poletih. Timi Zajc si deli prvo mesto z Avstrijcem Stefanom Kraftom, Žiga Jelar na tretjem mestu pa za njima zaostaja za 30 točk.