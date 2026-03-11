  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Anžetova roka za slovo od bostonskih medvedov

Hokejistom moštva Los Angeles Kings po podaljšku spodrsnilo v Bostonu.
Po tekmi v Bostonu se je naš as rokoval z vsemi hokejisti domačega moštva in se tako od njih poslovil, saj je to zanj zadnja sezona v NHL. FOTO: Maddie Meyer/AFP
Galerija
Po tekmi v Bostonu se je naš as rokoval z vsemi hokejisti domačega moštva in se tako od njih poslovil, saj je to zanj zadnja sezona v NHL. FOTO: Maddie Meyer/AFP
S. U., STA
11. 3. 2026 | 08:03
2:36
A+A-

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je v svoji poslovili sezoni od NHL tokrat z Los Angeles Kings gostoval pri Boston Bruins, ki so razveselili domače navijače z zmago po podaljšku z 2:1. Kopitar je na tekmi enkrat streljal proti vratom Kosmatincev, po tekmi pa je bodoči član hiše slavnih ostal na ledu in se po svoji zadnji tekmi v Bostonu rokoval z vsemi člani ekipe.

Kralji so dan prej prvo od petih zaporednih gostovanj začeli z zmago po podaljšku proti Columbusu, danes tokrat so po podaljšani igri ostali praznih rok. Kosmatinci niso izgubili v dvorani TD Garden že od dnevov pred božičnimi prazniki.

Olimpijski zmagovalec z ameriško reprezentanco Charlie McAvoy je zabil zmagoviti gol dosegel že po 39 sekundah podaljška in s tem Bostonu prinesel 13. zaporedno domačo zmago, za katero je vratar Jeremy Swayman ubranil 14 strelov.

Tekma je bila dolgo brez golov, dokler ni prvega šele sredi zadnje tretjine dosegel Mason Lohrei. Vendar so Kralji pet minut pozneje izenačili, ko se je strel Drewa Doughtyja, udeleženca olimpijskih iger v kanadskem dresu, z modre črte odbil od pete domačega napadalca Eliasa Lindholma v mrežo.

V podaljšku je Američan slovenskih korenin Mark Kastelic blokiral strel v obrambnem pasu in poslal dolgo podajo češkemu asu Davidu Pastrnaku. Ta je počakal, da je McAvoy prišel v cono, ameriški zlati olimpijec je z backhandom dosegel zmagoviti gol.

Anže Kopitar se je s soigralci nazadnje v Columbusu veselil zmage po podaljšku, tokrat pa se mu v Bostonu ni razpletlo po željah. F FOTO: Russell Labounty/Reuters
Anže Kopitar se je s soigralci nazadnje v Columbusu veselil zmage po podaljšku, tokrat pa se mu v Bostonu ni razpletlo po željah. F FOTO: Russell Labounty/Reuters

Vratar Darcy Kuemper je za Kralje, ki so v večer vstopili le točko oddaljeni od drugega posebnega povabila v zahodni konferenci, ubranil 21 strelov. Kralji so zdaj deveti z istim točkovnim zbirom (67) kot Seattle na osmem mestu. Zmaga nad kralji pa je Bostonu omogočila, da je zasedel drugo mesto z wild-card na vzhodu.

Pred Kopitarjem in soigralci so zdaj tri gostovanja zapored v New Yorku in New Jerseyju, za začetek v noči na petek pri moštvu NY Islanders. Pričakovati je tudi precej slovenskih obiskovalcev na teh tekmah, saj je New York pogosto tudi mikaven cilj turističnih obiskov iz naše dežele.

 

   

 

      Lestvico zagotavlja Sofascore

   

 

NHLLos Angeles KingsAnže KopitarBoston Bruins

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

