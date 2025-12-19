Anžetu Kopitarju in kraljem je odleglo, na Floridi konec črnega niza

Adrian Kempe je dosegel dva gola, hokejisti Los Angeles Kings pa so v NHL z 2:1 v gosteh ugnali Tampo Bay Lightning ter končali niz štirih porazov. Slovenski kapetan Kraljev Anže Kopitar je podal za izenačenje v drugi tretjini.

Anton Forsberg je za Kings zbral 31 obramb, premagal ga je le Oliver Bjorkstrand in domače sredi 13. minute povedel v vodstvo. Gostje so zadeli dvakrat v drugem delu, ko je pri prvi uspešni akciji sodeloval tudi Kopitar, ki je podal po petih minutah in 21 sekundah druge tretjine.