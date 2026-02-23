Arrivederci Italia, bonjour France*

Lepe zimske pravljice je konec. Kot vsaka pravljična vsebina ima tudi ta svoje zaplete, a razplet ponudi, če je le mogoče, veder pogled v prihodnost. In tako je prav zdaj, ko maham v slovo naši zahodni soseščini in ji kličem »arrivederci«, torej do naslednjega snidenja. Nad zimskimi olimpijskimi igrami, 25. doslej in obenem tretjič na italijanskem snegu in ledu, se je spustil zastor, da bo še vse v sožitju z bogato italijansko kulturno-umetniško preteklostjo, je prizorišče sklepne slovesnosti pripadlo Veroni. Ta resda z zimskošportno sceno nima prav veliko skupnega, toda v Italiji so si pač želeli predstaviti igre tokrat malo drugače. https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/zapravili-desetkrat-manj-kot-v-rusijiČe odvzamemo neizogibne prometne zamaške na poti v izjemno obiskano Anterselvo in še kakšen manjši pripetljaj na katerem od številnih drugih prizorišč, je bilo vse skupaj prav všečno.

»Že od uvodne slovesnosti naprej! Ni nujno, da so gostitelji povsod tako prijazni in ustrežljivi. Tukaj pa so prostovoljcem ponudili vstopnice za uvodno prireditev v Milanu po zgolj 25 evrov. Povejte mi, kdo bi zamudil takšno priložnost,« mi je v Slovenski hiši v osrčju Cortine d'Ampezzo pripovedovala Natalija, Moskovčanka, doma iz Gruzije, in prikazovala na prenosnem telefonu posnetke veličastne prireditve pred dobrima dvema tednoma na slovitem štadionu San Siro. Sicer ima ta pravnica rada šport, konjiček ji predstavlja prostovoljstvo na velikih športnih dogodkih. Sprva se je pač zadržano prijavila za te igre zaradi omajanega ugleda njene države v svetu ob vojaški agresiji na Ukrajino, toda ob veljavnem vizumu ji nihče ni povzročal težav. Najpogosteje je bila v teh dneh ob progi za bob, sankanje in skeleton, tekoče znanje nemščine ji je po študiju v Kölnu in Frankfurtu dobro delo na teh igrah.