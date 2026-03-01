Avstrijec vrgel rokavico, toda Domen Prevc jo je vrnil

Slovenski skakalni as Domen Prevc je na pragu nove zmage v svetovnem pokalu v smučarskih skokih. Po prvi seriji druge tekme svetovnega pokala v smučarskih poletih v Kulmu je s poletom 238 m (230,6 točke) ugnal vse tekmece, tudi drugouvrščenega Avstrijca Stephana Embacherja, ki je tik pred njegovim skokom z višjega zaletnega mesta poletel do 240,5 m. Embacher za Domnom Prevcom zaostaja za 12,8 točke. Na tretjem mestu z že 30 točkami zaostanka je Norvežan Johann Andre Forfang.

Drugi Slovenci niso bili na ravni svojih sposobnosti. Anže Lanišek je 19. s poletom dolgim 210,5 m, Timi Zajc je poletel do 198 m in je 28. Brez finalne serije ostal Žak Mogel, ki je skočil 184 m in je 38.

Najdaljši že v kvalifikacijah

Olimpijski prvak z velike skakalnice je že kvalifikacijah zasedel prvo mesto. S 23. zaletnega mesta je skočil kar 240,5 m, le tri metre in pol je zaostal za rekordno daljavo brata Petra Prevca iz leta 2016.

Domen Prevc je zaradi težav pri pristanku globoko v dnu letalnice za 4,6 točke ugnal Embacherja, ki je z naleta višje skočil 228 m.

Po petkovi diskvalifikaciji je bil znova na letalnici Lanišek (193,8) in z 224 m zasedel sedmo mesto. Skočil je s treh naletnih mest višje od Prevca.

Timi Zajc (154,3) je v kvalifikacijah skočil 187 m. Na tekmo se je za las prebil tudi Mogel (151,5), ki je poletel 188 m. Brez nje je na 46. mestu ostal Rok Oblak (146,9) s 187 m.