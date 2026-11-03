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PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Avstrija se sprašuje: Kje je skrivnost slovenskih uspehov?

Olimpija prvi del sezone ICEHL pred oddihom kronala z odlično predstavo v Milanu. Prvi zbor risov, od četrtka na močnem turnirju v Franciji.
Takole sta se nekoč pri reprezentanci golov veselila Žiga Pance in Jan Urbas. Zdaj sta soigralca pri Olimpiji, ki je na visokem 3. mestu v ICEHL. FOTO: dokumentacija Dela
Galerija
Takole sta se nekoč pri reprezentanci golov veselila Žiga Pance in Jan Urbas. Zdaj sta soigralca pri Olimpiji, ki je na visokem 3. mestu v ICEHL. FOTO: dokumentacija Dela
Siniša Uroševič
3. 11. 2026 | 05:00
3:43
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Tudi bolj bežni spremljevalci slovenskega športnega utripa dobro vedo, da je hokejska zgodba pri nas prav posebna in glede na razmere povsem neprimerljiva s konkurenco. Toda Olimpija v zelo spodobnem tekmovanju ICEHL očitno nadaljuje posrečeno zastavljen projekt, ki je posebej opazno zaživel po prihodu kanadskega poslovneža Alexandra Lefebvra, Jesenice – poleti spet na robu preživetja – so za veliko večino tekmecev v alpski ligi premočne, reprezentanca pa iz leta v leto zarisuje mejnike. Pred risi so prve tekme v sezoni.

Ob uvodni prekinitvi sezone so zmaji na 3. mestu povsem konkurenčni v boju za želeni vrh te razširjene avstrijske lige, v kateri so bili doslej najvišje kot podprvaki, in sicer pred dobrimi 18 leti. Njihova nedeljska predstava v Milanu je ob zmagi s 6:1 (Urbas 3, Grehgorc, Pance, Quince) potrdila namige, da moštvo pod strategijo trenerja Bena Cooperja deluje dobro in učinkovito, predvsem prihod izjemnega strelca Jana Urbasa, dolgih devet let osrednjega ljubljenca privržencev Bremerhavna v močni nemški elitni ligi (DEL), je še zvišal apetite v Tivoliju.

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