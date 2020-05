Avstrijci pretreseni zaradi smrti komaj 18-letne športnice

Ljubljana – V Avstriji žalujejo za mlado športnico Johanna Bassani. Nadarjena nordijska kombinatorka, ki se je konec letošnjega januarja na mladinskih olimpijskih igrah v Lozani s kolegi iz reprezentance veselila srebrne kolajne na mešani ekipni tekmi, med posameznicami pa je bila osma, je povsem nepričakovano zapustila ta svet.



Bassanijeva je umrla le poldrugi teden po 18. rojstnem dnevu, ki ga je praznovala 25. aprila. »Z Johanno, ki je ob športu gojila veliko strast tudi do narave, je nordijska družina in še posebej ženska ekipa v nordijski kombinaciji izgubila srčno in med vsemi priljubljeno reprezentančno kolegico. Hvaležni smo ji za vse, kar je dala športu, in jo bomo takšno, kakršno smo poznali, za zmeraj ohranili v spominu! Iskreno sožalje njeni družini in vsem, ki so ji bili blizu,« so se od 18-letne kombinatorke, članice kluba UVB Hinzenbach, poslovili pri Avstrijski smučarski zvezi (ÖSV).



Vzrok njene smrti (vsaj javno) še ni znan. Nekateri avstrijski mediji namigujejo na to, da je storila samomor, saj so v bližini njenega trupla – kot je že potrdil državni tožilec Christoph Weber – našli več poslovilnih pisem. V njih je Bassanijeva, ki si je na zadnjih tekmah sezone za celinski pokal, to je za zdaj še najvišja raven v ženski nordijski kombinaciji, pred dvema mesecema v Nižjem Tagilu priskakala in pritekla šesti mesti, pisala o izjemnem pritisku v avstrijski zvezi. »Tega ne zmorem več, ne morem več,« je med drugim zapisala.