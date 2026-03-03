Avstrijci še naprej zaupajo Švicarju

V središču pozornosti regionalne hokejske scene je v teh dneh seveda odštevanje do prihajajoče končnice ICEHL, v kateri bo z visokimi cilji nastopila tudi Olimpija. V Avstriji imajo svoje favorite, obenem pa razmišljajo tudi o svetovnem prvenstvu, ki bo maja v Švici.

Slovenija bo igrala v skupini v Fribourgu, naši severni sosedje bodo takrat v Zürichu. Nazadnje so se v Stockholmu prvič po treh desetletjih uvrstili v četrtfinale prvenstva, lani so jih tako v domovini razglasili za športno ekipo leta. Letošnje prvenstvo pa bo prav posebno za njihovega selektorja Rogerja Baderja, s katerim so sinoči podaljšali pogodbo do jeseni 2028. Gre namreč za švicarskega strokovnjaka, ki bo tako letos v svoji domovini vodil avstrijsko moštvo.

»Avstrijski hokej je v zadnjem desetletju naredil viden korak naprej. Moj cilj je nadaljevati po tej poti,« je dejal, glede osrednjega cilja na prvenstvu, to bo od 15. do 31. maja, pa dodal: "Moramo ostati na trdnih tleh, glavni cilj bo obstanek med svetovno elito. A kmalu po tem prvenstvu bomo začeli razmišljati o novem cilju: uvrstitvi na olimpijske igre 2030, za kar bo treba zmagati na kvalifikacijskem turnirju v poletju 2028.

Bader je sicer avstrijski selektor od leta 2016.