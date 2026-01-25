  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Avstrijci so že obupali, potem pa se je izstrelil Manuel Feller

    Po včerajšnji smukaši zaušnici so se avstrijski navijači le veselili zmage v Kitzbühlu, prve po letu 2017. Zmagovalcu 101.000 evrov in zlati gams.
    Z odličnim smučanjem na drugi progi je Manuel Feller prišel do svoje prve zmage v Kitzbühlu. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Galerija
    Z odličnim smučanjem na drugi progi je Manuel Feller prišel do svoje prve zmage v Kitzbühlu. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Š. R., STA
    25. 1. 2026 | 15:17
    25. 1. 2026 | 16:56
    3:59
    A+A-

    Avstrijec Manuel Feller je zmagovalec slaloma, s katerim se je na progi Ganslern sklenil letošnji pokal Hahnenkamm v Kitzbühelu. Feller je za prvo zmago na prestižni tekmi, za katero zmagovalec prejme zlatega gamsa in denarno nagrado 101.00 evrov, za 35 stotink sekunde ugnal vodilnega po prvi vožnji Švicarja Loica Meillarda.

    Meillard, ki je nastopil s številko 1, je prvo vožnjo dobil s 35 stotinkami prednosti pred Fincem Eduardom Hallbergom, norveški as Henrik Kristoffersen je bil tretji (+0,47).

    Finale pred številnimi ljubitelji smučanja je postregel s pravo dramo. Tako Hallberg kot Kristoffersen na zahtevni progi nista zdržala pritiska, Hallberg je končal na petem, Kristoffersen pa je na 10. mestu ostal brez novih stopničk. Ima jih sicer v svoji zbirki natanko 100.

    Na tretje mesto se je prebil deseti po prvi vožnji Nemec Linus Strasser (+0,53), Meillard, ki je šel zadnji na progo, pa je po najhitrejšem prvem odseku v nadaljevanju zahtevnega slaloma popustil ter izgubil boj za zmago.

    Feller je pri 33 letih prišel do najprestižnejše zmage pred domačimi navijači. Čustva v ciljni areni so ga povsem prevzela, ko je prejemal čestitke sotekmovalcev. Avstriji je priboril prvo zmago na slalomih to sezono ter prvo slalomsko zmagoslavje v Kitzbühelu po uspehu serijskega zmagovalca Marcela Hirscherja leta 2017.

    Na prvi progi je odstopil Norvežan Atle Lie McGrath, s čimer se je na široko odprla pot tekmecem za prevzem mesta vodilnega v slalomskem seštevku zime. Priložnost je z obema rokama zagrabil Norvežan Lucas Pinheiro Braathen, ki od leta 2024 tekmuje za domovino matere Brazilijo.

    Brazilec je bil po prvi vožnji 11., v finalu pa pritisnil na plin ter z drugim časom druge proge zaostal 57 stotink sekunde za končno četrto mesto.

    Ni bilo dovolj za stopničke in ples sambe, je pa bilo dovolj, da je za 29 točk prehitel McGratha in prevzel mesto vodilnega v slalomskem seštevku. V boju za začasno vodstvo v seštevku discipline je ugnal francoskega tekmeca Clementa Noela, ki je na osmem mestu za 26 točk zapravil skok na vrh.

    Vodilni v skupnem seštevku zime Marco Odermatt slalomov ne smuča. Švicar je v petek drugo leto zapovrstjo dobil superveleslalom na Streifu, v soboto pa ga je od prve smukaške zmage v Kitzbühelu ločilo le sedem stotink sekunde. Prehitel ga je Italijan Giovanni Franzoni, ki je prišel na Petelinjem grebenu do prve smukaške zmage med elito.

    Tudi na osmem slalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev od enajstih v tej sezoni ni bilo Slovenca na startu.

    Bo pa Slovenc Žan Kranjec na veleslalomskem startu zadnjega testa za specialiste v tehničnih disciplinah pred olimpijskimi igrami, ki bodo za moške v Bormiu.

    Schladming v Avstriji bo v torek in sredo prizorišče dveh nočnih tekem pod žarometi, najprej veleslaloma in nato še slaloma.

    Crans Montana bo 1. februarja gostila še olimpijsko smukaško generalko. V Švici bosta olimpijsko formo preizkušala tudi Slovenca Martin Čater in Miha Hrobat, ki si je v soboto z devetim mestom, izidom sezone na smukih, le povrnil nekaj samozavesti in se približal vožnjam, ki so ga krasile minulo sezono.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Legendarni smuk

    Kitzbühel je italijanski, Miha Hrobat odličen deveti

    V Kitzbühelu je mladi italijanski veleup premagal švicarsko falango. Dobro je nastopil Miha Hrobat, ki je končal kot deveti.
    Matic Rupnik 24. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Feuz: Če Odermatt pokaže, kaj zmore, nihče nima možnosti na Streifu

    Pred znamenitim pokalom Hahnenkamm je Beat Feuz, ki se lahko pohvali s tremi zlatimi gamsi, spregovoril o vodilnem smukaču zime, Marcu Odermattu.
    Tim Erman 22. 1. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Slalom v Adelbodnu

    Rassat z drugo zmago vodilni slalomist

    Francoski slalomist Paco Rassat je izkoristil napako Timona Haugana in z zmago v Adelbodnu prevzel rdečo majico.
    11. 1. 2026 | 14:57
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

    Ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije se je pred premiero razgovorila o tremi, ljubezni, vlogi ženske danes ter o sočutju, brez katerega nas ni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

    Domen Prevc prepričljivo vodi po prvih dveh serijah na 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. V zelo dobrem položaju tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sobotna tema

    Zakaj v Avstriji zaslužijo več

    Nujni so konkretni predlogi ukrepov, ki bi zmanjšali zaostanek našega gospodarstva, brez višje produktivnosti ne bo preboja.
    24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Grčija, nafta in zemeljski plin

    Naftne vrtine bodo vidne s plaže: Ustaviti jih moramo, preden bodo uničili otok

    Grčija v popolni tišini postaja oaza za ameriška naftno-plinska podjetja in središče novega monopolnega energetskega prevzema evropskega trga.
    Boštjan Videmšek 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    salomKitzbühelsvetovni pokalalpsko smučanjeManuel Feller

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Svet

    Francozi pridržali kapitana tankerja iz t. i. ruske flote v senci

    Plovilo, ki ga je francoska mornarica zasegla v četrtek v Sredozemlju, so preusmerili v pristanišče blizu Marseilla, kjer je sedaj zasidrano.
    25. 1. 2026 | 17:39
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Moj konec tedna

    Andrej Košak: Punk je govoril, ko so drugi molčali

    Zdaj je čas, da povem, kako je zares bilo, pravi režiser dokumentarca Punk pod komunističnim režimom. Andrej Košak lahko o vsem pripoveduje iz prve roke.
    Melita Meršol 25. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Luka Dončić

    Štab ni verjel, kaj je naredil Dončić: Šestkrat zapored, fantastično

    Še druga zmaga Luke Dončića v Dallasu v dresu Los Angeles Lakers, tokrat je navdušil s 33 točkami in odlično obrambo: »Vem, kako težko je priti na tekmo.«
    Nejc Grilc 25. 1. 2026 | 16:05
    Preberite več
    Nedelo
    Ikona

    Olivie Colman ni nihče pripravil na slavo

    Britanci imajo igralko Olivio Colman za nacionalni zaklad, a preden je postala ena najbolj iskanih v tem poslu, se je z veseljem preživljala kot čistilka.
    Urša Izgoršek 25. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

         V živo: Slovenski asi izpadli iz boja za kolajno, Prevčeva smučka poletela sama (VIDEO)

    Velika smola je našim smučarskim skakalcem na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu preprečila boj za kolajno na ekipni preizkušnji.
    Miha Šimnovec 25. 1. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Luka Dončić

    Štab ni verjel, kaj je naredil Dončić: Šestkrat zapored, fantastično

    Še druga zmaga Luke Dončića v Dallasu v dresu Los Angeles Lakers, tokrat je navdušil s 33 točkami in odlično obrambo: »Vem, kako težko je priti na tekmo.«
    Nejc Grilc 25. 1. 2026 | 16:05
    Preberite več
    Nedelo
    Ikona

    Olivie Colman ni nihče pripravil na slavo

    Britanci imajo igralko Olivio Colman za nacionalni zaklad, a preden je postala ena najbolj iskanih v tem poslu, se je z veseljem preživljala kot čistilka.
    Urša Izgoršek 25. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

         V živo: Slovenski asi izpadli iz boja za kolajno, Prevčeva smučka poletela sama (VIDEO)

    Velika smola je našim smučarskim skakalcem na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu preprečila boj za kolajno na ekipni preizkušnji.
    Miha Šimnovec 25. 1. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    So slučaji, za katere je bolje varčevati

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo