Avstrijci so že obupali, potem pa se je izstrelil Manuel Feller

Avstrijec Manuel Feller je zmagovalec slaloma, s katerim se je na progi Ganslern sklenil letošnji pokal Hahnenkamm v Kitzbühelu. Feller je za prvo zmago na prestižni tekmi, za katero zmagovalec prejme zlatega gamsa in denarno nagrado 101.00 evrov, za 35 stotink sekunde ugnal vodilnega po prvi vožnji Švicarja Loica Meillarda.

Meillard, ki je nastopil s številko 1, je prvo vožnjo dobil s 35 stotinkami prednosti pred Fincem Eduardom Hallbergom, norveški as Henrik Kristoffersen je bil tretji (+0,47).

Finale pred številnimi ljubitelji smučanja je postregel s pravo dramo. Tako Hallberg kot Kristoffersen na zahtevni progi nista zdržala pritiska, Hallberg je končal na petem, Kristoffersen pa je na 10. mestu ostal brez novih stopničk. Ima jih sicer v svoji zbirki natanko 100.

Na tretje mesto se je prebil deseti po prvi vožnji Nemec Linus Strasser (+0,53), Meillard, ki je šel zadnji na progo, pa je po najhitrejšem prvem odseku v nadaljevanju zahtevnega slaloma popustil ter izgubil boj za zmago.

Feller je pri 33 letih prišel do najprestižnejše zmage pred domačimi navijači. Čustva v ciljni areni so ga povsem prevzela, ko je prejemal čestitke sotekmovalcev. Avstriji je priboril prvo zmago na slalomih to sezono ter prvo slalomsko zmagoslavje v Kitzbühelu po uspehu serijskega zmagovalca Marcela Hirscherja leta 2017.

Na prvi progi je odstopil Norvežan Atle Lie McGrath, s čimer se je na široko odprla pot tekmecem za prevzem mesta vodilnega v slalomskem seštevku zime. Priložnost je z obema rokama zagrabil Norvežan Lucas Pinheiro Braathen, ki od leta 2024 tekmuje za domovino matere Brazilijo.

Brazilec je bil po prvi vožnji 11., v finalu pa pritisnil na plin ter z drugim časom druge proge zaostal 57 stotink sekunde za končno četrto mesto.

Ni bilo dovolj za stopničke in ples sambe, je pa bilo dovolj, da je za 29 točk prehitel McGratha in prevzel mesto vodilnega v slalomskem seštevku. V boju za začasno vodstvo v seštevku discipline je ugnal francoskega tekmeca Clementa Noela, ki je na osmem mestu za 26 točk zapravil skok na vrh.

Vodilni v skupnem seštevku zime Marco Odermatt slalomov ne smuča. Švicar je v petek drugo leto zapovrstjo dobil superveleslalom na Streifu, v soboto pa ga je od prve smukaške zmage v Kitzbühelu ločilo le sedem stotink sekunde. Prehitel ga je Italijan Giovanni Franzoni, ki je prišel na Petelinjem grebenu do prve smukaške zmage med elito.

Tudi na osmem slalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev od enajstih v tej sezoni ni bilo Slovenca na startu.

Bo pa Slovenc Žan Kranjec na veleslalomskem startu zadnjega testa za specialiste v tehničnih disciplinah pred olimpijskimi igrami, ki bodo za moške v Bormiu.

Schladming v Avstriji bo v torek in sredo prizorišče dveh nočnih tekem pod žarometi, najprej veleslaloma in nato še slaloma.

Crans Montana bo 1. februarja gostila še olimpijsko smukaško generalko. V Švici bosta olimpijsko formo preizkušala tudi Slovenca Martin Čater in Miha Hrobat, ki si je v soboto z devetim mestom, izidom sezone na smukih, le povrnil nekaj samozavesti in se približal vožnjam, ki so ga krasile minulo sezono.