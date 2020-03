Avstrijci že imenovali novega skakalnega selektorja

Ljubljana – V avstrijski smučarski zvezi (ÖSV) niso dolgo odlašali z imenovanjem svojega novega glavnega trenerja v smučarskih skokih. Rdeče-belo-rdeče »orle« bo poslej vodil nekdanji as Andreas Widhölzl.



»To je zame velika čast. Kot pomočnik sem se učil od Alexandra Pointnerja in Heinza Kuttina, torej od dveh uspešnih selektorjev. Tudi Andreas Felder je nazadnje opravil zelo dobro delo. Želim si nadaljevati pozitiven razvoj in vnesti novo energijo. Osredotočil se bom na naše prednosti; na srečo imamo v naših najboljših skakalcih izjemen potencial, od zadaj pa že pritiskajo tudi mlajši upi,« je povedal 43-letni Tirolec.



Widhölzl je bil prav tako kot Felder in Kuttin svojčas vrhunski smučarski skakalec. Med letoma 1993 in 2007 je nanizal 18 zmag v svetovnem pokalu. Ob tem se lahko pohvali še z bronasto kolajno na zimskih olimpijskih igrah leta 1998 v Naganu ter dvema naslovoma svetovnega podprvaka v poletih (Vikersund 2000 in Kulm 2006).