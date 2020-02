Avstrijka Nina Ortlieb osvojila prvo zmago v svetovnem pokalu

Avstrijka Nina Ortlieb je na superveleslalomu v La Thuilu prišla do prve zmage v svetovnem pokalu. Le za stotinko sekunde je prehitela vodilno v skupnem seštevku Italijanko Federico Brignone. Tretje mesto je osvojila vodilna smučarka v superveleslalomskem seštevku Švicarka Corinne Suter (+0,07).



Slovenki Ilka Štuhec in Maruša Ferk sta zasedli 23. oziroma 26. mesto.



Nina Ortlieb je pretekli konec teden s tretjim mestom na smuku prišla do prvih stopničk v svetovnem pokalu v karieri, danes pa je hči Patricka Ortlieba, olimpijskega smukaškega prvaka na igrah leta 1992 v Albertvillu, prismučala še do premierne zmage. Pred tem je petkrat končala v najboljši deseterici.



Corinne Suter ima pred zaključnim superveleslalom sezone v Cortini d'Ampezzo v boju za mali kristalni globus 19 točk prednosti pred Federico Brignone, ki je še povečala vodstvo v skupnem seštevku.



Najboljša Slovenka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec je imela številko osem, znova je smučala zelo previdno in je v cilj prišla na tedaj zadnje mesto (+2,15), na koncu pa je osvojila 23. mesto. Druga Slovenka na startu Maruša Ferk je imela številko 50 med 51 tekmovalkami in je s 26. mestom (+2,32) prav tako osvojila točke svetovnega pokala.