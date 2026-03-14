Avstrijka vrnila globus domov prvič po desetih letih

Končana je tekma najboljših veleslalomistk na Švedskem. Avstrijka Julia Scheib je v Åreju potrdila veleslalomsko prevlado. Z zmago na predzadnji tekmi discipline je že pred finalom sezone osvojila mali kristalni globus. Na zmagovalnem odru sta ji sledili Američanka Paula Moltzan (+0,35) in Novozelandka Alice Robinson (+0,75).

Po prvi vožnji je resda vodila Švicarka Camille Rast, a je v finalu odstopila, kar je Scheibovi odprlo pot do pete zmage v sezoni. Za Avstrijo je to prvi veleslalomski globus po desetih letih, odkar je slavila Eva-Maria Brem.

V skupnem seštevku pokala ostaja na vrhu Američanka Mikaela Shiffrin. Na tekmi v Åreju ni bilo slovenskih predstavnic. Finale sezone bo med 19. in 25. marcem v norveškem Lillehammeru.