Avstrijka z veliko prednostjo, v finalu od Slovenk le Neja Dvornik

Avstrijka Julia Scheib je bila najhitrejša na prvi progi uvodnega veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v sezoni 2025/26 v Söldnu. Vodilna si je pred zasledovalkami zagotovila več kot sekundo prednosti. Svoj prvi finale na ledeniku Rettenbach si je od Slovenk zagotovila Neja Dvornik, ki je z zaostankom 3,47 sekunde na 26. mestu. Pred njo so nastopile članice elitne sedmerice, ki so bile izrazito izenačene, nato se je s številko osem na progo podala Scheib, smučala je kot po tirnicah in si nabrala ogromno prednost.

Druga je Paula Moltzan (+1,28), tretja pa Hrvatica Zrinka Ljutić (+1,32). Najboljša smučarka tega stoletja Mikaela Shiffrin je nastopila s slabo številko 20 in se zavihtela na šesto mesto (zaostanek 1,69).

Neja Dvornik se smučanje na prvi progi ni najbolj posrečilo, a je vseeno edina finalistka od Slovenk na uvodni preizkušnji svetovnega pokala v alpskem smučanju. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Nastopile so tri Slovenke. Neja Dvornik je bila v prvi jakostni skupini, toda nastop se ji ni posrečil, saj s 26. mestom vnovični nastop ujela za slabe štiri desetinke. Še slabše sta smučali Ana Bucik Jogan (tekmo je končala na 33. mestu) in Andreja Slokar (47.).

Finalna tekma se bo začela ob 13. uri.