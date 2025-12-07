Avstrijki zmaga, Mikaeli še naprej vodstvo

Avstrijka Julia Scheib je zmagovalka drugega veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Mont Tramblantu v Kanadi. Švedinja Sara Hector je osvojila drugo mesto, Novozelandka Alice Robinson je po napaki v finalu končala na tretjem mestu. Edina Slovenka Ana Bucik Jogan, ki je finale ujela za las, je sklenila tekmo na 26. mestu.

Robinsonova, ki je slavila v soboto, je vodila po prvi progi, v finalu pa se ji je primerila napaka, ki ji je odnesla boj za zmago. Njen zaostanek je bil na koncu 78 stotink sekunde, zaostanek Švedinje na drugem mestu je znašal 57 stotink sekunde. Bucik Joganova, ki je bila 30. po prvem nastopu, je za zmagovalko zaostala 4,28 sekunde. »Privoščila sem si preveč manjših napak. Pristop k nekaterim zavojem ni bil optimalen. Zdaj se po enem mesecu vračamo v Evropo, kjer bo treba najprej dobro trenirati, da bi se kar najbolje pripravila za nadaljevanje sezone,« je poudarila Primorka.

Čeprav ob koncu tedna v Kanadi ni bila na stopničkah, je mesto vodilne v skupnem seštevku ubranila Mikaela Shiffrin. Američanka je bila v soboto šesta, danes pa si je s Švicarko Camille Rast delila četrto mesto (+1,17). Shiffinova ima že 458 točk.

Robinsonova še naprej vodi v veleslalomskem seštevku z 292 točkami, zaostanek Scheibove pa znaša le še 12 točk.