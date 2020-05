Avstrijska lepotička je potrdila slovo

Ljubljana - Avstrijska alpska smučarka Anna Veith, rojena Fenninger, je uresničila napovedi in tudi uradno pri 30 letih končala športno pot. Tako je avstrijsko smučanje osem mesecev po slovesu Marcela Hirscherja zapustila še ena zvezda.



»Moje sanje, videnje prihodnosti se je spremenilo, zato želim končati kariero,« je televiziji ORF povedala Vetihova. Kot je dejala, je vzrokov za tak korak več, priznala pa je, da je tudi telo plačalo svojo ceno. V karieri se je večkrat soočila s hudimi poškodbami kolen.



Avstrijka, ki se je aprila 2016 poročila z Manuelom Veithom, je ena najboljših smučark zadnjih let. Je olimpijska prvakinja v superveleslalomu (2014), srebrna v superveleslalomu (2018) in veleslalomu (2014) trikratna svetovna prvakinja (superkombinacija 2011, superveleslalom in veleslalom 2015) in dvakratna skupna zmagovalka svetovnega pokala (2013/14, 2014/15).



Trikrat je osvojila tudi naziv najboljše avstrijske športnice leta (2013, 2014, 2015).

V svetovnem pokalu je debitirala 11. novembra 2006 na slalomu v Leviju, zadnjo tekmo pa je izpeljala 9. februarja letos, in sicer superveleslalom v Garmischu.



Zbrala je sicer 251 nastopov v svetovnem pokalu. Dosegla je 15 zmag (11 v veleslalomu, 3 v superveleslalomu in 1 v superkombinaciji), na stopničkah pa je bila 46-krat.