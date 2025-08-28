Avstrijska šampionka v solzah: zaradi zamujenih dopinških testov ne sme na OI

Avstrijska šampionka Madeleine Egle je doživela hud udarec. Zaradi treh zamujenih dopinških testov so 27-letno Tirolko suspendirali za dvajset mesecev, zaradi česar bo prihodnje leto izpustila olimpijske igre v Cortini d’Ampezzo. Ekipna svetovna prvakinja ter dobitnica srebrne in bronaste kolajne na OI v sankanju je novico sprejela v solzah.

»To me je malce uničilo. Nisem si predstavljala, da bo kazen tako huda,« je priznala v čustvenem pogovoru za ORF. »Zelo sem razočarana je, da se ne bom mogla udeležiti olimpijskih iger. Mislila sem, da bo kazen retroaktivna, saj se je vse skupaj zgodilo že leta 2023.«

Kazni ni povzročil pozitiven test, temveč dejstvo, da je Madeleine Egle trikrat zamudila prijavljene roke za kontrolo. Športniki morajo namreč vsak dan sporočati, kje natančno se nahajajo, kdaj spijo in določiti uro, ko so na voljo za test. »Seveda so se zgodile napake. Prvič sem imela napačno uro, drugič sem prespala drugje, kot sem navedla. Tretjič sem sicer bila na navedenem naslovu, a nisem vedela, katero številko apartmaja imam pri AirBnB,« je pojasnila športnica iz Rinna na Tirolskem.

Madeleine Egle ne skriva razočaranja zaradi hude kazni. FOTO: Jennifer Gauthier/Reuters

Izgubila status vrhunske športnice in vse športne podpore

»Bolj nesrečno ne bi moglo biti,« pravi lanska evropska prvakinja iz Iglsa, ki se opisuje kot perfekcionistko, a priznava, da je tudi sama zgolj človek. Še toliko bolj je razočarana, ker je prejela hujšo kazen kot nekateri športniki v primerih pozitivnih testov. »Res težko razumem, zakaj je moja kazen strožja. Vedno sem tekmovala pošteno, zdaj pa sem izgubila tudi status vrhunske športnice pri vojski in vse športne podpore. To je tako, kot da bi oddala pozitiven test.«

Ali to pomeni konec njene športne poti, ostaja odprto. »Trenutno ne vem, ali bom nadaljevala kariero. Prezgodaj je za dokončen odgovor. Moram si vzeti čas in premisliti, ali se bom še enkrat poskusila vrniti ali bom ubrala drugo pot,« pravi Madeleine Egle.

Za zdaj je jasno le eno: ena od najboljših sankačic na svetu bo manjkala na olimpijskih igrah prihodnje leto v Cortini.