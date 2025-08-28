  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Avstrijska šampionka v solzah: zaradi zamujenih dopinških testov ne sme na OI

    Madeleine Egle je še toliko bolj je razočarana, ker je prejela hujšo kazen kot nekateri športniki v primerih pozitivnih testov.
    Madeleine Egle (druga z desne) ne ve, ali bo nadaljevala športno pot. FOTO: Jennifer Gauthier/Reuters
    Galerija
    Madeleine Egle (druga z desne) ne ve, ali bo nadaljevala športno pot. FOTO: Jennifer Gauthier/Reuters
    Miha Šimnovec
    28. 8. 2025 | 22:34
    28. 8. 2025 | 22:51
    2:54
    A+A-

    Avstrijska šampionka Madeleine Egle je doživela hud udarec. Zaradi treh zamujenih dopinških testov so 27-letno Tirolko suspendirali za dvajset mesecev, zaradi česar bo prihodnje leto izpustila olimpijske igre v Cortini d’Ampezzo. Ekipna svetovna prvakinja ter dobitnica srebrne in bronaste kolajne na OI v sankanju je novico sprejela v solzah.

    »To me je malce uničilo. Nisem si predstavljala, da bo kazen tako huda,« je priznala v čustvenem pogovoru za ORF. »Zelo sem razočarana je, da se ne bom mogla udeležiti olimpijskih iger. Mislila sem, da bo kazen retroaktivna, saj se je vse skupaj zgodilo že leta 2023.«

    Kazni ni povzročil pozitiven test, temveč dejstvo, da je Madeleine Egle trikrat zamudila prijavljene roke za kontrolo. Športniki morajo namreč vsak dan sporočati, kje natančno se nahajajo, kdaj spijo in določiti uro, ko so na voljo za test. »Seveda so se zgodile napake. Prvič sem imela napačno uro, drugič sem prespala drugje, kot sem navedla. Tretjič sem sicer bila na navedenem naslovu, a nisem vedela, katero številko apartmaja imam pri AirBnB,« je pojasnila športnica iz Rinna na Tirolskem.

    Madeleine Egle ne skriva razočaranja zaradi hude kazni. FOTO: Jennifer Gauthier/Reuters
    Madeleine Egle ne skriva razočaranja zaradi hude kazni. FOTO: Jennifer Gauthier/Reuters

    Izgubila status vrhunske športnice in vse športne podpore

    »Bolj nesrečno ne bi moglo biti,« pravi lanska evropska prvakinja iz Iglsa, ki se opisuje kot perfekcionistko, a priznava, da je tudi sama zgolj človek. Še toliko bolj je razočarana, ker je prejela hujšo kazen kot nekateri športniki v primerih pozitivnih testov. »Res težko razumem, zakaj je moja kazen strožja. Vedno sem tekmovala pošteno, zdaj pa sem izgubila tudi status vrhunske športnice pri vojski in vse športne podpore. To je tako, kot da bi oddala pozitiven test.«

    Ali to pomeni konec njene športne poti, ostaja odprto. »Trenutno ne vem, ali bom nadaljevala kariero. Prezgodaj je za dokončen odgovor. Moram si vzeti čas in premisliti, ali se bom še enkrat poskusila vrniti ali bom ubrala drugo pot,« pravi Madeleine Egle.

    Za zdaj je jasno le eno: ena od najboljših sankačic na svetu bo manjkala na olimpijskih igrah prihodnje leto v Cortini.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Norveška zvezdnica zamenjala šport: Odločitev tvegana, a verjame, da je vredno

    V smučarskih skokih bo olimpijske sanje lovila tudi ena od najboljših nordijskih kombinatork na svetu Gyda Westvold Hansen.
    Miha Šimnovec 25. 8. 2025 | 16:37
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Ko brez besed ostane tudi zmedena in šokirana Mikaela Shiffrin

    Ameriška smučarska zvezdnica je bila navdušena nad podvigom svojega brata Taylorja Shiffrina.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Nejo Dvornik

    Kot smučarka moram očitno to vzeti v zakup

    Vrhunska slovenska alpska smučarka Neja Dvornik o bolečinah v kolenu, pripravah za olimpijsko zimo, menjavi smuči, novem trenerju Alešu Valentiju ...
    Miha Šimnovec 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Ano Bucik Jogan

    Ana začutila, da je napočil čas za spremembo

    Ana Bucik Jogan o ciljih za olimpijsko sezono v alpskem smučanju, novem trenerju Alešu Valentiju, oddihu, študiju, presenetljivi vrnitvi Lindsey Vonn ...
    Miha Šimnovec 6. 8. 2025 | 20:14
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Žanom Kranjcem

    Kranjec: Ne vem, na katerem zelniku je zrasla ta ideja

    Olimpijski podprvak v veleslalomu Žan Kranjec o ciljih za novo olimpijsko sezono, dvomih v prejšnji zimi, bližnjih pripravah v Argentini, oddihu v Grčiji ...
    Miha Šimnovec 1. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Lara Gut-Behrami: Čistilka pa ne bom

    Švicarska smučarska šampionka bo po koncu olimpijske sezone svoje tekmovalne smuči postavila v kot.
    Miha Šimnovec 5. 7. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje na domu

    Otroci na izpitih, starši razburjeni: Šola na domu je ogrožena

    Če otroci ne opravijo vseh izpitov, jih morajo starši vpisati v redni program. Lani se je šolalo na domu okoli 700 otrok, največ prvo- in drugošolcev.
    Simona Bandur 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriške tragedije

    Transspolna 23-letnica ubila učenca na katoliški šoli v Minneapolisu

    Republikanski predsednik Donald Trump je na kraj zločina v največjem mestu Minnesote že poslal agente zveznega preiskovalnega urada FBI.
    Barbara Kramžar 28. 8. 2025 | 06:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje

    Nova direktiva podaljšala rok za trajnostno poročanje

    Evropska komisija se je za to odločila zaradi zmanjšanja administrativnih bremen za podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    sankanjeMadeleine EgledopingAvstrija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Selektor po prvi ničli: Dogajale so se milo rečeno čudne stvari

    Slovenski košarkarji so prvo tekmo končali sklonjenih glav, proti Poljski jih je znova drago stal mrk v tretji četrtini.
    28. 8. 2025 | 23:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zimske OI

    Avstrijska šampionka v solzah: zaradi zamujenih dopinških testov ne sme na OI

    Madeleine Egle je še toliko bolj je razočarana, ker je prejela hujšo kazen kot nekateri športniki v primerih pozitivnih testov.
    Miha Šimnovec 28. 8. 2025 | 22:34
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Proti poljskim ostrostrelcem tudi odlični Dončić ni zmogel vsega sam

    Košarkarji Poljske so dobili uvodno tekmo na evropskem prvenstvu s 105:95. Slovenci prejeli več kot 100 točk, Dončić je bil izvrsten, a je bilo to premalo.
    Nejc Grilc 28. 8. 2025 | 21:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Pilot ni preživel strmoglavljenja lovskega letala f-16

    Zgodilo se je med vajami za prihajajočo letalsko prireditev v mestu Radom.
    28. 8. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Putinove rakete in varnost Evrope

    Če se bodo ZDA res začele poslavljati od stare celine, bo njena odgovornost za svojo obrambo še precej večja.
    Peter Žerjavič 28. 8. 2025 | 21:21
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Proti poljskim ostrostrelcem tudi odlični Dončić ni zmogel vsega sam

    Košarkarji Poljske so dobili uvodno tekmo na evropskem prvenstvu s 105:95. Slovenci prejeli več kot 100 točk, Dončić je bil izvrsten, a je bilo to premalo.
    Nejc Grilc 28. 8. 2025 | 21:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Pilot ni preživel strmoglavljenja lovskega letala f-16

    Zgodilo se je med vajami za prihajajočo letalsko prireditev v mestu Radom.
    28. 8. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Putinove rakete in varnost Evrope

    Če se bodo ZDA res začele poslavljati od stare celine, bo njena odgovornost za svojo obrambo še precej večja.
    Peter Žerjavič 28. 8. 2025 | 21:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo