Avstrijska smučarka obračunala tudi z odgovornimi na zvezi

Marie-Therese Sporer preživlja težke trenutke. Potem ko ji v minuli sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju ni šlo po načrtih in željah, je ostala brez mesta v avstrijski reprezentanci. Zaradi tega se je lotila vodilnih mož v smučarski zvezi (ÖSV).

Da ni dosegla želenih rezultatov (v pretekli zimi si je točke med elito s 16. mestom prismučala le na slalomu v Leviju), je pripisala tudi težavam z ramo, ki si jo je poškodovala januarja 2022. »V podzavesti sem smučala z zavoro. Na tekmah nisem bila pripravljena tvegati vsega, saj sem se bala, da bi spet padla. Za nobeno ceno si nisem želela spet končati na operacijski mizi,« je priznala 26-letna Tirolka in pripomnila, da trenerji v reprezentanci niso imeli posluha za njene težave.

»Trudila sem se po svojih najboljših močeh, vendar je bilo vse zaman. Želenih rezultatov ni bilo, podpore, ki sem jo potrebovala, tudi ne. In ko se enkrat znajdeš v negativni spirali, se težko izkoplješ iz nje,« je pojasnila Sporerjeva in pristavila, da je med okrevanjem prehitevala z dogodki, ker si je želela na vsak način nastopiti na svetovnem prvenstvu v Courchevelu in Meribelu.

Kot je razkrila, jo kratkem čakata manjša posega na kolenu in rami, da bo lahko popolnoma zdrava začela poletne priprave. »Upam, da se bom potem jeseni s širokim nasmehom odpravila na sneg. Bomo videli, kam me bo pripeljalo to potovanje,« je radovedna avstrijska slalomska prvakinja iz leta 2021, ki bo poskušala s svojo ekipo pokazati, da so jo po krivici črtali iz vseh reprezentačnih selekcij.