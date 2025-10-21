Avstrijska zvezdnica s solznimi očmi: Zakaj se niso pozanimali pri Špeli Rogelj?

Avstrijska skakalna zvezdnica Eva Pinkelnig je po nedavnem padcu na prenovljeni srednji napravi v Predazzu, pri katerem si je strgala križno vez in tako že končala olimpijsko sezono 2025/26, ostro kritizirala odgovorne pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS).

»Imela sem občutek, da so nas uporabili kot poskusne zajčke,« je 37-letna Avstrijka s solznimi očmi dejala v pogovoru za ORF v oddaji Sport am Sonntag (Šport v nedeljo) in se v isti sapi vprašala. »Ali res potrebujemo tri hudo poškodovane športnice, da pristojni ugotovijo, da nekaj ni v redu?« Ob Pinkelnigovi sta namreč na olimpijski generalki v Predazzu padli tudi Kanadčanka Alexandria Loutitt in japonska nordijska kombinatorka Haruka Kasai, ki sta utrpeli podobno poškodbo kolena kot Eva. Zaradi tega je izkušena Avstrijka pozvala k odgovornosti tistih, ki odločajo o varnosti tekmovanj.

Pristojnim pri FIS je očitala pomanjkanje transparentnosti: »Že nekaj časa je bilo znano, da profil skakalnice ni najboljši. Direktor skakalnih tekem (Sandro Pertile) je celo sam govoril o konstrukcijski napaki. Izjavil je, da potrebujejo preizkus. Ah, dajte, no! Zaradi slabega profila so pred kratkim tam odpovedali preizkušnje za alpski pokal. Zakaj nas o tem ni nihče obvestil? Vedno govorijo, da smo športniki v središču pozornosti, toda vedno znova se potem izkaže, da to ni res.«

Odgovorni pri FIS so ukrepali šele po omenjenih poškodbah, po katerih so sklenili nekoliko spremeniti pravilnik za skakalke, tako da imajo lahko spet malce večje tekmovalne drese. »Zakaj vsega skupaj niso dobro proučili, preden so spreje(ma)li pravila? Zakaj se niso posvetovali? Žal mi je, da se niso pozanimali pri Špeli Rogelj (nekdanja vrhunska skakalka in zdaj kontrolorka opreme pri FIS – op. p.), zakaj je niso vprašali za nasvet?« je zmajevala z glavo Pinkelnigova, za katero so spremembe prišle prepozno.

Zaradi poškodbe bo namreč skupna zmagovalka svetovnega pokala v sezoni 2022/23 in predlanska svetovna podprvakinja s srednje skakalnice v Planici prisiljena izpustiti olimpijske igre februarja prihodnje leto v Italiji, za katere se je tako dolgo pripravljala.