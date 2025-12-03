Avstrijskemu rekorderju se ni uresničil idealen scenarij

Svetovni pokal v smučarskih skokih se bo nadaljeval v Visli, kjer bosta jutri in v petek na sporedu ženski tekmi, v soboto in nedeljo pa še moški. Na njih pa ne bo Stefana Krafta, saj z ženo Mariso v teh dneh pričakujeta rojstvo prvega otroka.

Avstrijskemu šampionu, ki je minuli konec tedna izpustil že tekmovanje v Ruki, se tako ni uresničil idealen scenarij, po katerem bi se v karavano vrnil za spektakel na Poljskem. Vrnitev je tako že preložil za še en teden, tako da naj bi se za točke svetovnega pokala spet potegoval v Klingenthalu (13. in 14. decembra).

»Z Mariso sva že pripravljena, vendar pa je očitno otroku v trebuščku še zelo prijetno. Gremo iz dneva v dan, z ženo nama gre zelo dobro in sva res že v veselem pričakovanju,« je poudaril Kraft. Med njegovo odsotnostjo v Ruki so ga v skupni razvrstitvi prehiteli trije tekmeci, tako da je zdaj z 234 točkami na petem mestu. Na vrhu kraljujeta slovenska asa Anže Lanišek (356) in Domen Prevc (270).

Namesto Krafta bo tudi v Visli priložnost v avstrijski reprezentanci dobil Jonas Schuster, sin nekdanjega skakalca in trenerja Wernerja Schustra.